Где в Украине самые большие и самые маленькие пенсии

Об этом пишет издание "РБК-Украина" со ссылкой на данные Пенсионного фонда.

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В частности, самая маленькая средняя пенсия в Тернопольской области. Там выплата составляет 5 612,46 гривен.

Согласно данным OpenDataBot, почти каждый четвертый пенсионер до сих пор получает около 3,5 тысячи гривен в месяц. Но за год доля людей с самыми низкими пенсиями уменьшилась с 36% до 28%.

В целом лишь в 8 регионах пенсии достигают среднего уровня или превышают его. При этом наибольший прирост средней пенсии за год зафиксирован:

в Ровенской области (+22%); в Житомирской области (+20%).

В частности, по состоянию на 1 января 2026 года средняя пенсия в Тернопольской области составляла 5 062,66 гривны, а в Киеве — 8 981,20 гривны.

Таким образом, средняя пенсия в Украине демонстрирует тенденцию к росту. Большинство украинцев получают пенсию от 5 до 10 тысяч гривен. А наименьшая доля пенсионеров получает выплату до 3 тысяч гривен.

Что ещё стоит знать о пенсиях

В этом году средняя пенсия выросла на 14%. Она составляет чуть более 160 долларов.

В то же время на начало 1992 года средняя пенсионная выплата в Украине составляла 539 карбованцев. В пересчете на доллары по действовавшему тогда курсу доллара это было 2 доллара 60 центов.