Какими будут минимальная и максимальная пенсии в августе

В августе 2026 года минимальный и максимальный размеры пенсий в Украине не изменятся. Как поясняют в Пенсионном фонде, это связано с тем, что прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, остается на прежнем уровне.

Именно этот показатель является базовым для определения ряда пенсионных выплат. В настоящее время он составляет 2 595 гривен. Именно этот показатель определяет минимальный размер пенсии, предусмотренный законодательством, однако для отдельных категорий пенсионеров государство гарантирует значительно более высокие минимальные выплаты в зависимости от возраста и страхового стажа.

Какая пенсия самая большая

Максимальный размер пенсионной выплаты также привязан к прожиточному минимуму. Закон устанавливает, что он не может превышать десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.

Таким образом, в августе 2026 года предельный размер пенсии составляет 25 950 гривен. Поскольку в ближайшее время пересмотр прожиточного минимума не предусмотрен, минимальный и максимальный пределы пенсионных выплат останутся без изменений.

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От чего зависит фактический размер пенсии

Несмотря на установленные государством минимальные и максимальные пределы, большинство украинцев получает пенсию, рассчитанную индивидуально. На ее размер влияют продолжительность страхового стажа, официальная заработная плата, с которой уплачивались взносы, а также коэффициенты, применяемые при назначении или перерасчете.

Именно поэтому даже люди с одинаковым стажем могут получать разные пенсионные выплаты.

Где пенсионеры получают самые высокие пенсии

Ранее мы писали, что самая высокая средняя пенсия в Украине в настоящее время выплачивается жителям Киева в размере 9 863,73 гривны. Самый низкий средний показатель зафиксирован в Тернопольской области, где пенсионеры в среднем получают 5 612,46 гривен.