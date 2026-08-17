Кто может получить 20-процентную надбавку к пенсии в сентябре

В сентябре некоторые пенсионеры смогут получать выплаты на 20% больше. Это касается жителей горных населенных пунктов, которым закон гарантирует соответствующую надбавку, напоминает Минсоцполитики.

В то же время она не назначается автоматически, ведь для оформления необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением. Право на такое повышение имеют граждане, которые:

проживают или работают в официально определенных горных населенных пунктах;

непрерывно проживают там не менее шести месяцев;

соответствуют другим требованиям, установленным законодательством.

Также воспользоваться этой надбавкой могут отдельные внутренне перемещенные лица. В перечень горных территорий входят населенные пункты Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей.

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Кому автоматически повысят пенсию в связи с возрастом

Кроме того, Пенсионный фонд в сентябре продолжит автоматически начислять возрастные доплаты отдельным категориям пенсионеров. Размер надбавки зависит от возраста:

от 70 до 74 лет она составляет до 300 гривен;

от 75 до 79 лет – до 456 гривен;

от 80 лет составит до 570 гривен.

Подавать заявление для назначения такой доплаты не нужно. Если день рождения приходится не на первое число месяца, в первый месяц надбавку начислят пропорционально количеству дней после достижения соответствующего возраста, а уже со следующего месяца будут выплачивать в полном размере.

Обратите внимание! Эти надбавки не суммируются, ведь после перехода в следующую возрастную категорию предыдущую доплату заменяет новая.

Кроме того, возрастную доплату назначают только тем пенсионерам, чей общий размер пенсии не превышает 10 340,35 гривен.

Ранее мы также писали о том, что для отдельных категорий пенсионеров законодательство также гарантирует минимальный размер пенсионной выплаты. Если после всех перерасчетов сумма не достигает установленного уровня, Пенсионный фонд назначает ежемесячную доплату.