Пенсії збільшаться вже з 1 жовтня: хто отримає автоматичну доплату

Частина українців похилого віку може розраховувати на приємний бонус до своїх щомісячних виплат від держави. Проте для отримання цих коштів потрібно відповідати одному важливому фінансовому критерію.

Кому та скільки доплатять автоматично?

Громадяни, які досягли 70-річного віку, мають право на щомісячну вікову надбавку до основної виплати. Розмір такої фінансової підтримки становить від 300 до 570 гривень залежно від вікової категорії, про що повідомляє Пенсійний фонд України.

Для пенсіонерів віком від 70 до 74 років включно передбачена надбавка у розмірі до 300 гривень. Ті, кому виповнилося від 75 до 79 років, отримують до 456 гривень, а після досягнення 80-річного ювілею сума зростає до 570 гривень.

Зверніть увагу! Ці суми не плюсуються: при переході до нової вікової групи виплата просто збільшується на різницю між надбавками. Наприклад, на 156 гривень у день 75-річчя.

Чому гроші можуть не нарахувати?

Головною перепоною для отримання вікового бонусу є загальний розмір вашого пенсійного забезпечення. Якщо сукупна пенсія разом з усіма індексаціями та доплатами за стаж перевищує 10 340,35 гривні хоча б на одну гривню, ця компенсація не призначається.

Держава встановила цей поріг як жорстку межу. Тому також варто пам'ятати про особливості першого місяця виплат:

нарахування починається рівно з дня вашого народження, тому перша сума буде меншою, адже її розрахують пропорційно кількості днів, що залишилися до кінця місяця.

вже з наступного місяця виплата надійде у повному обсязі.

Які ще бонуси та гарантії існують в Україні?

Окрім цього, як вже повідомлялося, в Україні діють мінімальні гарантії для людей із повним страховим стажем. Наприклад, у 2026 році 65-річні непрацюючі пенсіонери з достатнім стажем мають отримувати не менше 4 213 гривень.

Якщо ж ви офіційно працюєте або мешкаєте у гірській місцевості, ви маєте право на додаткову надбавку в розмірі 20% до основної пенсії. Проте, на відміну від вікових бонусів, для її отримання доведеться подати відповідну заяву та підтвердні документи до органів ПФУ.