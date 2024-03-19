Безкоштовний проїзд, субсидії та інше: які пільги для пенсіонерів у 2024 році

В Україні розмір пенсійних виплат – не є високим. Якщо раніше мінімальна виплата для пенсіонерів становила 2 093 гривень, то нині вона сягнула – 2 361 гривні.

Пільги для пенсіонерів

Держава надає різноманітні пільги пенсіонерам не лише з метою зменшення фінансового навантаження на літніх людей, але й для забезпечення їхнього соціального захисту.

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Відтак, це може бути як звільнення від сплати земельного податку, так і можливість не платити за паркування тощо. Однак, отримати таку допомогу від держави можна лише при наявності відповідного пенсійного посвідчення.

Які пільги передбачені для пенсіонерів

Право на безоплатний проїзд

Якщо у пенсіонерів є відповідне пенсійне посвідчення, то їм надається право на безоплатний проїзд у громадському наземному транспорті. Однак, окрім таксі. Також пенсіонери можуть не платити за проїзд у залізничному транспорті приміського сполучення, незалежно від місця проживання.

Право на юридичну допомогу

Пенсіонери можуть розраховувати на безоплатну юридичну допомогу, повністю або частково фінансовану з державного бюджету. Крім того, пенсіонерам забезпечується захист, представництво інтересів осіб у судах, державних органах, органах місцевого самоврядування, а також складення процесуальних документів.

Право на субсидію

Пенсіонери можуть оформити державну субсидію для оплати житлово-комунальних послуг. Щоб отримати грошову допомогу від держави, потрібно звернутися до соціальних служб і надати відповідну заяву та декларацію про доходи.

Пільга 100% на оплату комунальних послуг

Знижку розмірі 100% на оплату ЖКП, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу мають пенсіонери, які проживають у сільській місцевості і раніше працювали за певними спеціальностями: