Знижка на комуналку, безоплатний проїзд та інше: які пільги за віком доступні українцям

В Україні для пенсіонерів передбачені пільги. Це може бути звільнення від земельного податку, безплатне паркування та інші пільги, доступні при наявності пенсійного посвідчення.

Які пільги за віком доступні українцям

Особи, які отримують пенсію за віком, мають право і на інші пільги. Зокрема, таким пенсіонерам надається зі знижкою або безоплатно юридична допомога.

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Йдеться не лише про консультування особи, але й надання підтримки у складанні процесуальних документів і захист інтересів у судових, державних та місцевих органах управління.

Також вказані пенсіонери мають право на такі пільги:

Безоплатний проїзд: у всіх видах громадського наземного транспорту, за винятком таксі. Пільга поширюється і на пересування на приміському залізничному сполученні.

у всіх видах громадського наземного транспорту, за винятком таксі. Пільга поширюється і на пересування на приміському залізничному сполученні. Державну субсидію: пенсіонери можуть претендувати на отримання державної субсидії для покриття витрат на житлово-комунальні послуги. Для цього необхідно звернутися до соціальних служб, подати заяву та декларацію про доходи.

Який податок можуть не сплачувати пенсіонери

Деякі пенсіонери можуть бути звільнені від оплати за ЖКП повністю. Ідеться про жителів сільської місцевості, які раніше мали одну з визначених професій (вчителі, медики, працівники культурної сфери, бібліотекарі та інші).

Також пенсіонери, які отримують пенсію за віком, можуть не сплачувати земельний податок. Однак лише за умови, що їхня ділянка відповідає визначеним нормам.

Таким чином, рядом встановлені такі ліміти:

до 0,01 гектара допустимо для будівництва індивідуальних гаражів;

до 0,10 гектара – для індивідуального дачного будівництва;

до 0,12 гектара – для садівництва;

до 0,25 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в селах;

до 0,15 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в селищах міського типу;

до 0,10 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в містах;

до 2 гектарів – для ведення особистого сільського господарства.

Аби оформити цю пільгу, пенсіонер має звернутися до органу контролю із заявою. Обов'язково потрібно мати із собою підтверджувальні документи, зокрема пенсійне посвідчення (яке засвідчує отримання пенсії за віком).