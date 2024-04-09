Скидка на коммуналку, бесплатный проезд и другое: какие льготы по возрасту доступны украинцам

В Украине для пенсионеров предусмотрены льготы. Это может быть освобождение от земельного налога, бесплатная парковка и другие льготы, доступные при наличии пенсионного удостоверения.

Какие льготы по возрасту доступны украинцам

Лица, которые получают пенсию по возрасту, имеют право и на другие льготы. В частности, таким пенсионерам предоставляется со скидкой или бесплатно юридическая помощь.

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Речь идет не только о консультировании лица, но и оказании поддержки в составлении процессуальных документов и защите интересов в судебных, государственных и местных органах управления.

Также указанные пенсионеры имеют право на такие льготы:

Бесплатный проезд: во всех видах общественного наземного транспорта, за исключением такси. Льгота распространяется и на передвижение на пригородном железнодорожном сообщении.

во всех видах общественного наземного транспорта, за исключением такси. Льгота распространяется и на передвижение на пригородном железнодорожном сообщении. Государственную субсидию: пенсионеры могут претендовать на получение государственной субсидии для покрытия расходов на жилищно-коммунальные услуги. Для этого необходимо обратиться в социальные службы, подать заявление и декларацию о доходах.

Какой налог могут не платить пенсионеры

Некоторые пенсионеры могут быть освобождены от оплаты за ЖКУ полностью. Речь идет о жителях сельской местности, которые ранее имели одну из определенных профессий (учителя, медики, работники культурной сферы, библиотекари и другие).

Также пенсионеры, которые получают пенсию по возрасту, могут не платить земельный налог. Однако только при условии, что их участок соответствует определенным нормам.

Таким образом, рядом установлены следующие лимиты:

до 0,01 гектара допустимо для строительства индивидуальных гаражей;

до 0,10 гектара – для индивидуального дачного строительства;

до 0,12 гектара – для садоводства;

до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах;

до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в поселках городского типа;

до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в городах;

до 2 гектаров – для ведения личного сельского хозяйства.

Чтобы оформить эту льготу, пенсионер должен обратиться в орган контроля с заявлением. Обязательно нужно иметь с собой подтверждающие документы, в частности пенсионное удостоверение (удостоверяющее получение пенсии по возрасту).