Яку надбавку нададуть у квітні

З 1 квітня заплановано перерахунок пенсій працюючих пенсіонерів. Ці особи отримають надбавку за новонабутий стаж.

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Розмір доплати за кожен додатковий рік стажу складає 23,61 гривні. Відповідно, сума підвищення вираховується індивідуально, зважаючи на час роботи особи.

Однак, отримати цю надбавку пенсіонери зможуть аж у червні. Це пов'язано з внесенням відомостей про сплату ЄСВ.

Перерахунок буде проведено після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2024 року (строк подачі звітів – до 10 травня). Тобто орієнтовно в червні пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримають збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні місяці, починаючи з 1 квітня,

– пояснюють у ПФУ

Зверніть увагу! Перерахунок здійснюється лише у випадку, якщо особа на 1 березня 2024 року встигла набути щонайменше 24 місяці стажу.

У кого ще зростуть пенсії

З 1 квітня відбулося зростання мінімальної зарплати. Тепер вона складає 8 тисяч гривень.

Відповідно збільшились і мінімальні пенсії осіб старше 65 років, які набули повний стаж. З 1 квітня гарантовані виплати цих пенсіонерів становлять 3 200 гривень.

Зверніть увагу! Гарантована пенсія осіб старше 65 років, які мають повний стаж, рівна 40% від визначеної в Україні мінімальної зарплати.