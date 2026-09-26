Пільги для УБД часто ігнорують: чи не скасували 75% знижку на комуналку

Статус учасника бойових дій відкриває доступ до широкого спектра державних гарантій, які суттєво економлять родинний бюджет. Проте правила надання деяких послуг оновилися, а частина преференцій поширюється і на найближчих родичів.

Які знижки на комуналку передбачені для ветеранів?

У 2026 році учасники бойових дій (УБД) мають законне право на 75% знижки при оплаті житлово-комунальних послуг, газу та електроенергії. Важливо, що ця пільга надається без урахування доходів родини, на відміну від інших вразливих категорій, де діє ліміт у 4 660 гривень на особу, про що нагадує Міноборони.

Знижка розраховується на нормативну площу: 21 квадратний метр на пільговика та додатково 10,5 квадрата на родину. Щоб гроші залишилися в гаманці, після отримання посвідчення УБД необхідно подати заяву до Пенсійного фонду для внесення до реєстру пільговиків.

Що змінилося у медичному забезпеченні та лікуванні?

Держава гарантує ветеранам безкоштовні ліки за рецептом, першочергове зубопротезування (без використання дорогоцінних металів) та щорічне медобстеження. Однак є нюанс щодо санаторно-курортного лікування.

У 2026 році дію норми про державне фінансування путівок призупинено Законом про держбюджет. Проте Міністерство у справах ветеранів радить звертатися до місцевих органів соцзахисту – відпочинок можуть оплатити з місцевих цільових програм.

Як зекономити на проїзді та отримати додаткову відпустку?

Посвідчення УБД дозволяє безкоштовно користуватися міським та приміським транспортом. Для далеких подорожей діє особливе правило: раз на два роки можна безкоштовно проїхати туди й назад поїздом чи автобусом, або ж щороку купувати квитки зі знижкою 50%.

Цікаво! Працевлаштовані ветерани мають вагомий бонус – додаткові 14 днів оплачуваної відпустки на рік. Крім того, лікарняні їм оплачують у розмірі 100% від середньої зарплати, незалежно від страхового стажу.

Закон дозволяє також достроково вийти на заслужений відпочинок:

чоловіки можуть оформити пенсію у 55 років (за наявності 25 років стажу);

а жінки – у 50 років (якщо мають 20 років стажу).

До самої виплати також додається суттєвий та заслужений бонус: плюс 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Які освітні пільги діють для дітей захисників?

Держава підтримує дітей ветеранів до досягнення ними 23 років. Вони мають право на бюджетні місця у вишах, соціальні стипендії, безкоштовні гуртожитки та пільгові кредити на навчання.

У 2026 році процедуру спростили: тепер замість посвідчення батьків достатньо надати витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Що відомо про передісторію соціального захисту військових?

Система пільг для військових та пенсіонерів в Україні постійно адаптується до умов воєнного стану. Нагадаємо, як вже повідомлялося раніше, для отримання статусу УБД за участь у бойових діях після 24 лютого 2022 року достатньо навіть одного дня перебування на фронті.

Наприклад, пенсіонери певних професій, які проживають у сільській місцевості, можуть отримати 100% знижку на оплату комуналки, а після досягнення 70 років українцям автоматично нараховують вікові доплати.