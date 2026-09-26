Какие скидки на коммунальные услуги предусмотрены для ветеранов?

В 2026 году участники боевых действий (УБД) имеют законное право на 75% скидку при оплате жилищно-коммунальных услуг, газа и электроэнергии. Важно, что эта льгота предоставляется без учета доходов семьи, в отличие от других уязвимых категорий, где действует лимит в 4 660 гривен на человека, о чем напоминает Минобороны.

Скидка рассчитывается исходя из нормативной площади: 21 квадратный метр на льготника и дополнительно 10,5 квадрата на семью. Чтобы деньги остались в кошельке, после получения удостоверения УБД необходимо подать заявление в Пенсионный фонд для внесения в реестр льготников.

Что изменилось в медицинском обеспечении и лечении?

Государство гарантирует ветеранам бесплатные лекарства по рецепту, первоочередное зубное протезирование (без использования драгоценных металлов) и ежегодное медицинское обследование. Однако есть нюанс, касающийся санаторно-курортного лечения.

В 2026 году действие нормы о государственном финансировании путевок приостановлено Законом о госбюджете. Однако Министерство по делам ветеранов советует обращаться в местные органы соцзащиты – отдых могут оплатить из местных целевых программ.

Как сэкономить на проезде и получить дополнительный отпуск?

Удостоверение УБД позволяет бесплатно пользоваться городским и пригородным транспортом. Для дальних поездок действует особое правило: раз в два года можно бесплатно проехать туда и обратно на поезде или автобусе, либо ежегодно покупать билеты со скидкой 50%.

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Интересно, Трудоустроенные ветераны имеют весомый бонус – дополнительные 14 дней оплачиваемого отпуска в год. Кроме того, больничные им оплачиваются в размере 100% от средней зарплаты, независимо от страхового стажа.

Закон также позволяет досрочно выйти на заслуженный отдых:

мужчины могут оформить пенсию в 55 лет (при наличии 25 лет стажа);

а женщины – в 50 лет (при наличии 20 лет стажа).

К самой выплате также добавляется существенный и заслуженный бонус: плюс 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Какие образовательные льготы предусмотрены для детей защитников?

Государство поддерживает детей ветеранов до достижения ими 23 лет. Они имеют право на бюджетные места в вузах, социальные стипендии, бесплатное проживание в общежитиях и льготные кредиты на обучение.

В 2026 году процедуру упростили: теперь вместо удостоверения родителей достаточно предоставить выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны.

Что известно о предыстории социальной защиты военных?

Система льгот для военных и пенсионеров в Украине постоянно адаптируется к условиям военного положения. Напомним, как уже сообщалось ранее, для получения статуса УБД за участие в боевых действиях после 24 февраля 2022 года достаточно даже одного дня пребывания на фронте.

Например, пенсионеры определенных профессий, проживающие в сельской местности, могут получить 100% скидку на оплату коммунальных услуг, а по достижении 70 лет украинцам автоматически начисляют возрастные доплаты.