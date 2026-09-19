Кто из украинских пенсионеров имеет право не платить за коммунальные услуги
Часть украинских пенсионеров может полностью не оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Речь идет, в частности, о газе, электроэнергии и твердом топливе, сообщает Пенсионный фонд Украины.
Полное освобождение от оплаты коммунальных услуг предусмотрено для специалистов определенных отраслей. В этот перечень входят:
- педагогические работники;
- медицинские и фармацевтические работники;
- специалисты по защите растений;
- работники музеев и библиотек;
- сотрудники государственных и коммунальных учреждений культуры, а также художественных учебных заведений.
Сам факт работы по одной из этих специальностей не гарантирует автоматического предоставления скидки. Для оформления помощи пенсионеру также необходимо выполнить три ключевых условия:
- иметь не менее 3 лет стажа работы на соответствующей должности;
- работать именно на этой должности на момент выхода на пенсию;
- продолжать проживать в сельской местности после выхода на заслуженный отдых.
Как оформить льготу и подтвердить свое право
Если вы числитесь в Реестре лиц, имеющих право на льготы, для оформления помощи необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда. Нужно подать соответствующее заявление о предоставлении льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и предоставить документы, подтверждающие факт проживания в селе.
Важно! После принятия положительного решения государство полностью будет покрывать стоимость услуг и топлива в пределах установленных законодательством социальных норм.
К слову, украинские пенсионеры по возрасту имеют право и на другие льготы. В частности, бесплатный проезд в некоторых видах транспорта. Например, в городских автобусах, поездах пригородного сообщения и троллейбусах.
Право на эту льготу подтверждается пенсионным удостоверением. Документ необходимо иметь при себе в бумажном или электронном виде.