Кто из украинских пенсионеров имеет право не платить за коммунальные услуги

Часть украинских пенсионеров может полностью не оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Речь идет, в частности, о газе, электроэнергии и твердом топливе, сообщает Пенсионный фонд Украины.

Полное освобождение от оплаты коммунальных услуг предусмотрено для специалистов определенных отраслей. В этот перечень входят:

педагогические работники;

медицинские и фармацевтические работники;

специалисты по защите растений;

работники музеев и библиотек;

сотрудники государственных и коммунальных учреждений культуры, а также художественных учебных заведений.

Сам факт работы по одной из этих специальностей не гарантирует автоматического предоставления скидки. Для оформления помощи пенсионеру также необходимо выполнить три ключевых условия:

иметь не менее 3 лет стажа работы на соответствующей должности;

работать именно на этой должности на момент выхода на пенсию;

продолжать проживать в сельской местности после выхода на заслуженный отдых.

Как оформить льготу и подтвердить свое право

Если вы числитесь в Реестре лиц, имеющих право на льготы, для оформления помощи необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда. Нужно подать соответствующее заявление о предоставлении льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и предоставить документы, подтверждающие факт проживания в селе.

Важно! После принятия положительного решения государство полностью будет покрывать стоимость услуг и топлива в пределах установленных законодательством социальных норм.

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К слову, украинские пенсионеры по возрасту имеют право и на другие льготы. В частности, бесплатный проезд в некоторых видах транспорта. Например, в городских автобусах, поездах пригородного сообщения и троллейбусах.

Право на эту льготу подтверждается пенсионным удостоверением. Документ необходимо иметь при себе в бумажном или электронном виде.