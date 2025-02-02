Які пільги отримають ветерани праці у 2025 році

Ветерани праці можуть користуватися низкою пільг, які покращують їхнє життя. Зокрема, це може бути медичне обслуговування, податкові звільнення та переваги у користуванні транспортом.

Які пільги доступні для ветеранів праці

Ветерани праці мають право на низку соціальних пільг. Вони можуть отримати компенсацію витрат на лікування, право на житло, земельну ділянку для будівництва, саду чи городу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Крім того, передбачене забезпечення дровами або вугіллям на зиму. Ветерани праці можуть скористатися довгостроковою позикою на будівництво (до 120 місяців), стати членами садових, будівельних та гаражних кооперативів, а також безкоштовно встановити домашній телефон.

Цікаво! Ветерани праці мають право на два додаткові тижні відпочинку щороку, які можуть бути використані у будь-який час, але без збереження заробітної плати, на додачу до стандартної щорічної відпустки.

Медичні пільги

Після виходу на пенсію або зміни роботи ветерани праці мають низку медичних пільг. Зокрема, вони зберігають право на обслуговування в поліклініці, до якої були прикріплені раніше. До медичних пільг для ветеранів праці входять:

безкоштовне зубне протезування;

послуги в медичних закладах та аптеках;

безкоштовна госпіталізація за потреби;

а також щорічне медичне обстеження та профілактичне лікування