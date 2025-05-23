Як отримати допомогу на оплату комунальних послуг влітку 2025 року

Не лише взимку, але й влітку деякі українці можуть отримати допомогу на оплату комунальних послуг. Однак надання пільг залежить від доходу родини.

Хто може отримати допомогу на оплату комунальних послуг

З травня 2025 року в Україні діють нові правила надання пільг на оплату комунальних послуг. Частині громадян їх нададуть автоматично, а от іншим врахують дохід сім’ї за останні пів року, повідомляє Канал 24, з посиланням на ПФУ.

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Віднедавна право на пільгу залежить від сукупного доходу сім’ї. Якщо середній дохід на одного члена родини за шість місяців не перевищує 4 240 гривень, можна розраховувати на знижки. У 2025 році таку суму встановили за розмір соціальної податкової пільги.

На пільги для оплати комунальних послуг з урахуванням доходів можуть претендувати:

реабілітовані особи, які отримали інвалідність внаслідок репресій або стали пенсіонерами;

постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії І та ІІ), чоловіки й дружини померлих ліквідаторів, опікуни дітей загиблих;

звільнені з військової служби, які отримали інвалідність під час проходження військової служби, а також родини загиблих або зниклих безвісти військових;

батьки і члени сімей військовослужбовців, які загинули, померли або пропали безвісти під час військової служби;

ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції та інших державних органів, а також вдови і вдівці померлих ветеранів цієї категорії;

ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції та інших державних органів, а також вдови і вдівці померлих ветеранів цієї категорії; колишні неповнолітні в’язні нацистських таборів, гетто, а також їхні діти, які народилися в місцях примусового утримання;

депортовані особи, які досягли пенсійного віку або мають інвалідність.

Важливо! Право на отримання пільг на новий період автоматично визначить Пенсійний фонд, звертатися додатково не потрібно.

Як отримати пільги на оплату комунальних послуг

Деякі українці матимуть право на пільгу, незалежно від суми їхніх доходів. До таких категорій відносяться:

учасники бойових дій;

люди з інвалідністю внаслідок війни;

родичі загиблих Захисників і Захисниць України;

члени сімей загиблих ветеранів війни;

постраждалі учасники Революції Гідності.

Залежно від тієї чи іншої категорії буде призначена пільга на оплату комунальних послуг. Але щоб її отримати, потрібно подати заявку одним зі способів:

особисто звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду;

відправити заявку до ПФУ поштою;

подати через мобільний додаток Пенсійного фонду;

зареєструвати через портал електронних послуг ПФУ.

Перед цим необхідно подати заяву на внесення до Реєстру осіб, які мають право на пільги.

Важливо! Якщо дохід людини перевищує дозволений рівень для пільги на комунальні послуги, можна звернутися за житловою субсидію. Детальніше про пільги можна дізнатися у своєму територіальному управлінні соцзахисту.