В Україні спростять механізм отримання пільг на оплату комунальних послуг

В Україні скоро буде введений спрощений механізм надання допомоги на оплату ЖКГ. Уряд анонсував зміни, які полегшать процес отримання пільг.

Як оформити пільгу

Очікується запровадження нової процедури оформлення пільг, яка вимагатиме менше документів завдяки спрощеній взаємодії між Мінсоцполітики та Пенсійним фондом, передає 24 Канал.

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Згідно з існуючими правилами, заявники мусять особисто звертатися до уповноважених органів для оформлення пільг. Однак, враховуючи, що не всі можуть особисто подавати заяви, Мінсоцполітики запроваджує спеціальний експериментальний проєкт.

Хто може скористатися новими умовами

! Обмін інформацією між Міністерством соцполітики та Пенсійним фондом здійснюється в електронному форматі, відтак, механізм оформлення стане простішим і заявнику треба буде подавати менше документів.

Новий спрощений механізм оформлення пільг в Україні буде доступний для:

Ветеранів війни.

Осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Учасників бойових дій.

Учасників війни.

Членів їхніх родин.

Замість двох окремих заяв, тепер буде можливість подати лише одну спільну заяву для отримання пільг, яка доступна:

У паперовій формі.

В електронній формі через портал "Дія".

Пільги на комуналку

Деякі українці мають право на знижку від 50 до 100% на сплату комунальних послуг. Зокрема це стосується учасників війни та осіб з інвалідністю.

Розмір пільги на ЖКП залежить від соціального статусу пільговика й може становити 50, 75 або 100%.

Право на пільгу мають:

Учасники бойових дій.

Особи з інвалідністю внаслідок війни.

Члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць.

Умови отримання:

Надається незалежно від доходів заявника.

Середньомісячний загальний дохід родини на одну особу за попередні пів року має бути не вищий за 4 090 гривень.

Звернутися по пільгу може сам заявник або його уповноважена особа з довіреністю.

Місця подачі документів: