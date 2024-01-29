Как оформить льготу

Ожидается введение новой процедуры оформления льгот, которая потребует меньше документов благодаря упрощенному взаимодействию между Минсоцполитики и Пенсионным фондомпередает24 Канал.

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Согласно существующим правилам, заявители должны лично обращаться в уполномоченные органы для оформления льгот. Однако учитывая, что не все могут лично подавать заявления Минсоцполитики вводит специальный экспериментальный проект.

Важно! Обмен информацией между Министерством соцполитики и Пенсионным фондом осуществляется в электронном формате, поэтому механизм оформления станет проще и заявителю нужно будет подавать меньше документов.

Кто может воспользоваться новыми условиями

Новый упрощенный механизм оформления льгот в Украине будет доступен для:

Ветераны войны.

Лиц с инвалидностью в результате войны.

Участники боевых действий.

Участники войны.

Членов их семей.

Вместо двух отдельных заявлений теперь будет возможность подать только одно общее заявление для получения льгот, которое доступно:

В бумажной форме.

В электронной форме через портал "Действие".

Льготы на коммуналку

Некоторые украинцы имеют право на скидку от 50 до 100% на оплату коммунальных услуг. В частности, это касается участников войны и лиц с инвалидностью.

Размер льготы на ЖКУ зависит от социального статуса льготника и может составлять 50–75 или 100%.

Право на льготу имеют:

Участники боевых действий.

Лица с инвалидностью в результате войны.

Члены семей погибших (умерших) ветеранов войны защитников и защитниц.

Условия получения:

Предоставляется независимо от доходов заявителя.

Среднемесячный общий доход семьи на одного человека за предыдущие полгода должен быть не выше 4 090 гривен.

Обратиться за льготой может сам заявитель или его уполномоченное лицо с доверенностью.

Места подачи документов: