Как оформить льготу
Ожидается введение новой процедуры оформления льгот, которая потребует меньше документов благодаря упрощенному взаимодействию между Минсоцполитики и Пенсионным фондомпередает24 Канал.
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Согласно существующим правилам, заявители должны лично обращаться в уполномоченные органы для оформления льгот. Однако учитывая, что не все могут лично подавать заявления Минсоцполитики вводит специальный экспериментальный проект.
Кто может воспользоваться новыми условиями
Новый упрощенный механизм оформления льгот в Украине будет доступен для:
- Ветераны войны.
- Лиц с инвалидностью в результате войны.
- Участники боевых действий.
- Участники войны.
- Членов их семей.
Вместо двух отдельных заявлений теперь будет возможность подать только одно общее заявление для получения льгот, которое доступно:
- В бумажной форме.
- В электронной форме через портал "Действие".
Льготы на коммуналку
Некоторые украинцы имеют право на скидку от 50 до 100% на оплату коммунальных услуг. В частности, это касается участников войны и лиц с инвалидностью.
Размер льготы на ЖКУ зависит от социального статуса льготника и может составлять 50–75 или 100%.
Право на льготу имеют:
Участники боевых действий.
Лица с инвалидностью в результате войны.
- Члены семей погибших (умерших) ветеранов войны защитников и защитниц.
Условия получения:
- Предоставляется независимо от доходов заявителя.
- Среднемесячный общий доход семьи на одного человека за предыдущие полгода должен быть не выше 4 090 гривен.
Обратиться за льготой может сам заявитель или его уполномоченное лицо с доверенностью.
Места подачи документов:
- Сервисные центры ПФУ
- ЦНАП
- Исполнительные органы сельского поселкового городского совета соответствующей тергромады
- Дистанционно на портале е-услуг ПФУ.