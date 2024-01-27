Кто получит доплаты

Напоминаем, что украинские пенсионеры получают разные суммы пенсий. Их размер зависит от стажа, зарплаты, которую выплачивали во время работы, и возраста.

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В 2024 году, в соответствии с решением правительства и законом о повышении соцгарантий для отдельных категорий лиц, 80-летние пенсионеры смогут получать доплату к пенсии в размере 944,4 гривны.

Речь идет о стариках, какие:

получают пенсию по возрасту,

проживают самостоятельно,

нуждаются в постоянном уходе.

Обратите внимание! Для подтверждения проблем со здоровьем и необходимости в помощи следует показать все необходимые медицинские документы. Впрочем, если лицо получает пенсию по инвалидности, тогда доплата не назначается.

Пенсии в январе 2024 года

На сайте Пенсионный фонд говорится, что по состоянию на 24 января было профинансировано:

на пенсионные выплаты – 55, 7 миллиарда гривен;

на выплату жилищных субсидий и льгот – 4 681, 4 миллиона гривен;

на страховые выплаты – 2 225, 2 миллиона гривен,

в частности, на оплату больничных – 1 137, 3 миллиона гривен.

К слову, за данным фонда, 25 января завершилось финансирование пенсионных выплат за первый месяц этого года. На это было направлено 57, 8 миллиардов гривен.