Изменились ли надбавки с 1 января

С начала года выросли прожиточные минимумы для разных категорий лиц. В частности это значение на одного человека составляет 2 920 гривен.

Читайте также "Зерновой бан" как инструмент против украинских товаров: что предлагает Еврокомиссар Войцеховский

В результате роста прожиточного минимума, выросла и надбавка для лиц, имеющих статус Почетного донора Украины. Чтобы получить такое звание гражданин должен бесплатно осуществить сдачу:

40 доз цельной крови или ее компонентов через метод афереза;

60 доз плазмы.

В настоящее время эти лица получают доплату 10% от указанного прожиточного минимума. То есть такая надбавка составляет 292 гривны.

Какие еще прибавки к пенсии доступны сейчас

За возраст

Эта доплата предоставляется автоматически после достижения гражданином определенного возраста. Пенсионеры от 70 до 74 лет включительно получат дополнительные 300 гривен ежемесячно, от 75 до 79 лет – 456 гривен и от 80 лет – 570 гривен.

За дополнительный стаж

Если количество страхового стажа пенсионера больше 35 лет у мужчин и 30 у женщин, он может получить надбавку в размере 1% от начисленной пенсии. Однако эта сумма не может быть больше 20,9 гривны за каждый сверхурочный год.

За детей

Пенсионер, который самостоятельно воспитывает ребенка до 18 лет, может рассчитывать на ежемесячную надбавку в сумме 150 гривен. За оформлением этой доплаты необходимо обратиться в ПФУ.