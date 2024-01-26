Чи змінились надбавки з 1 січня
З початку року зросли прожиткові мінімуми для різних категорій осіб. Зокрема це значення на одну особу складає 2 920 гривень.
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Внаслідок зростання прожиткового мінімуму, виросла і надбавка для осіб, які мають статус Почесного донора України. Аби отримати таке звання громадянин має безплатно здійснити здачу:
- 40 доз цільної крові або її компонентів через метод аферезу;
- 60 доз плазми.
Зараз ці громадяни отримують доплату 10% від вказаного прожиткового мінімуму. Тобто така надбавка складає 292 гривні.
Які ще надбавки до пенсії доступні зараз
- За віком
Ця доплата надається автоматично, після досягнення громадянином певного віку. Пенсіонери від 70 до 74 років включно отримають додаткові 300 гривень щомісячно, від 75 до 79 років – 456 гривень та від 80 років – 570 гривень.
- За додатковий стаж
Якщо кількість страхового стажу пенсіонера більша ніж 35 років у чоловіків і 30 у жінок, він може отримати надбавку у розмірі 1% від нарахованої пенсії. Однак, ця сума не може бути більшою за 20,9 гривні за кожний понаднормовий рік.
- За дітей
Пенсіонер, який самостійно виховує дитину до 18 років може розраховувати на щомісячну надбавку у сумі 150 гривень. За оформленням цієї доплати необхідно звернутися у ПФУ.