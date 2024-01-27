Хто отримає доплати

Нагадуємо, що українські пенсіонери отримують різні суми пенсій. Їхній розмір залежить від стажу, зарплати, яку виплачували під час роботи, та віку.

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У 2024 році, відповідно до рішення уряду та закону про підвищення соцгарантій для окремих категорій осіб, 80-річні пенсіонери матимуть змогу отримувати доплату до пенсії у розмірі 944,4 гривні.

Йдеться про людей похилого віку, які:

отримують пенсію за віком,

проживають самостійно,

потребують постійного догляду.

Зверніть увагу! Для підтвердження проблем зі здоров’ям й необхідність у допомозі варто показати усі необхідні медичні документи. Втім якщо особа отримує пенсію по інвалідності, то тоді доплата не призначається.

Пенсії у січні 2024 року

На сайті Пенсійного фонду йдеться, що станом на 24 січня було профінансовано:

на пенсійні виплати – 55,7 мільярда гривень;

на виплату житлових субсидій та пільг – 4 681,4 мільйона гривень;

на страхові виплати – 2 225,2 мільйона гривень,

зокрема на оплату лікарняних – 1 137,3 мільйона гривень.

До слова, за даними фонду, 25 січня завершилося фінансування пенсійних виплат за перший місяць поточного року. На це було спрямовано 57,8 мільярда гривень.