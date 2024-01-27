Хто отримає доплати
Нагадуємо, що українські пенсіонери отримують різні суми пенсій. Їхній розмір залежить від стажу, зарплати, яку виплачували під час роботи, та віку.
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У 2024 році, відповідно до рішення уряду та закону про підвищення соцгарантій для окремих категорій осіб, 80-річні пенсіонери матимуть змогу отримувати доплату до пенсії у розмірі 944,4 гривні.
Йдеться про людей похилого віку, які:
- отримують пенсію за віком,
- проживають самостійно,
- потребують постійного догляду.
Пенсії у січні 2024 року
На сайті Пенсійного фонду йдеться, що станом на 24 січня було профінансовано:
- на пенсійні виплати – 55,7 мільярда гривень;
- на виплату житлових субсидій та пільг – 4 681,4 мільйона гривень;
- на страхові виплати – 2 225,2 мільйона гривень,
- зокрема на оплату лікарняних – 1 137,3 мільйона гривень.
До слова, за даними фонду, 25 січня завершилося фінансування пенсійних виплат за перший місяць поточного року. На це було спрямовано 57,8 мільярда гривень.