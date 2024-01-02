Нововведення для ветеранів: як зміниться процедура оформлення пільг на оплату ЖКП

Станом на тепер, в Україні існує проблема з оформленням пільг для ветеранів. Оскільки, деякі з них просто фізично не можуть з'явитися у спецустанову для написання заяви.

Яке рішення прийняв уряд

Кабмін ухвалив, що тепер за ветерана документи на отримання пільг можуть оформити його родичі. Щобільше, саму процедуру було значно спрощено.

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Українські ветерани війни, які беруть участь у воєнних діях і перебувають на передовій, зіштовхувались з проблемою неможливості оформлення цих пільг, адже не мали змоги звернутися по їх призначення особисто. А отже, ветерани та члени їхніх сімей не мали можливості скористатися соціальними гарантіями, передбаченими державою,

– йдеться у повідомленні

Поки що нововведення визначене як експериментальне. Уряд планує прослідкувати як діятиме нова система.

Оновлена процедура буде доступна через 4 місяці. Цей час необхідний для того, аби усі нововведення ввели у інформаційну систему, до того ж спеціалістам потрібно пропрацювати технічний механізм їх виконання.

Як змінилася процедура оформлення пільг

Право на вказані пільги мають особи, що визначені законодавством як ветерани і мають такий офіційний статус.

Відповідно до вказаного нововведення, з травня 2024 року на оформлення таких пільг матимуть право близькі родичі ветерана. Змінюється і формат заяви. Тепер діятиме спрощена процедура взяття на облік ветерана, як пільговика.

Для того аби подати заяву, непотрібно звертатися у відділення ПФУ. Електронний варіант можна легко оформити через застосунок Дія або вебпортал.