Хто має пільги зі сплати податку на нерухоме майно

Податковий кодекс передбачає пільги для фізичних осіб зі сплати податку на нерухомість. В умовах війни деякі власники нерухомості звільняються від сплати податку, якщо відповідають певним критеріям.

Пільги для ФОПів

Якщо фізична особа володіє житловою нерухомістю, але не використовує її для підприємницької діяльності за місцем реєстрації, то має право на пільги зі сплати податку на нерухомість.

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Податкова служба розраховує суму податку за місцем реєстрації власника, виходячи із загальної площі нерухомості та відповідної ставки податку.

Пільги не діють, якщо нерухомість використовується для отримання доходів, тобто здається в оренду, лізинг, позичку або використовується у підприємницькій діяльності.

Хто ще може не платити податок за нерухомість

Податківці нагадують, що під час розрахунку бази оподаткування враховується загальна площа нерухомості, включаючи її частки, які належать фізичній особі.

Категорії осіб, які можуть не платити податок на нерухомість у 2024 році за звітний 2023 рік:

Громадяни, які проживають на територіях, де тривають воєнні дії.

Власники житла, що опинилося на тимчасово окупованій території.

Українці, чиє житло стало непридатним для проживання внаслідок війни.

Багатодітні сім'ї.

Одинокі матері, які виховують сиріт або дітей з інвалідністю.

Учасники бойових дій.

Об'єкти нерухомого майна, за які не нараховується та не сплачується податок у 2024 році: