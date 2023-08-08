Нові деталі "Плану України": на що витратять 50 мільярдів євро від ЄС

Уряд готує масштабний план з відновлення української економіки. У формуванні цих рішень візьмуть участь представники з інших сфер, зокрема ІТ, агропромисловість, машинобудівництво та інші.

Що таке "План України"

План України – комплексний документ у якому розміщено перелік заходів, які будуть вжиті для реконструкції та відновлення України. Про те як саме виглядатиме ця програма, розповів чиновник Олексій Соболев. Згідно із задумом, план буде реалізовуватися протягом наступних 4 років: з 2023 до 2027 року.

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На теперішній час заплановано розділити його на 6 основних боків. Саме ці чинники формуватимуть комплексне бачення розвитку української економіки.

Мова йде про макрофінансові сценарії відбудови:

основні реформи;

секторальні – людський капітал, держмайно та приватизація, бізнес, фінансова складова;

кроссекційні – регіональний розвиток, євроінтеграція, клімат, цифровізація.

Олексій Соболев Заступник Міністра економіки Розроблений документ має бути амбітним, щоб дати поштовх швидкому розвитку. Водночас ми маємо бути реалістичними в оцінці своїх сил та можливостей. Якщо окремі пункти Плану не будуть виконані, ми не зможемо отримати передбачене під них фінансування, гроші так й залишаться на папері .

За три місяці має бути створений детальний план, де буде зазначено увесь блок робіт на наступні 4 роки. За словами Олексія, очікується, що Єврокомісія щоквартально перевірятиме хід робіт.

До формування "Плану України" будуть долучені представники таких секторальних груп:

промисловість (машинобудування, критичні матеріали);

агробізнес;

ІТ та комунікації;

транспорт та логістика;

енергетичний сектор.

Хто з підприємців отримає фінансування

Будь-яка з галузей підприємництва та бізнесу може долучитися до реалізації плану. Однак ключові рішення прийматимуть визначені 5 груп.

Наразі уряд готовий розглянути усі пропозиції. Однак значний пріоритет отримають ті проєкти, які несуть значну користь саме для держави і мають на меті масштабний розвиток, тобто оцінково коштують від 1 мільярда доларів.

Чіткіший список критеріїв буде відомий після детального прописування плану та його узгодження.

Олексій наголошує, що за 4 роки реалізувати усі стратегії не вдасться. Однак, це буде вагома база ідей для подальшого розвитку України.

Безумовно, програма Ukraine Facility — це потужний крок для повоєнної відбудови України. Але навіть суми в 50 млрд євро не вистачить для повного відновлення держави.

– підкреслює Соболев.

Фінансова складова, не менш важлива. Усе напряму залежить від подій на фронті та того, наскільки Україна дотримуватиметься домовленостей. Якщо представники ЄС побачать результати роботи, у майбутньому українці можуть розраховувати на нові транші.