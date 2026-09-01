Знову на паузі: завод на Київщині, який відбудували після руйнувань, зупинив роботу

Завод полімерної продукції "Планета Пластик", розташований в Ірпені, призупинив виробництво на невизначений термін. Компанія пояснила рішення різким погіршенням безпекової ситуації на Київщині.

Чому зупинили виробництво

Відповідне рішення ухвалили 31 серпня, про що йдеться в офіційній заяві компані опублікованій у соцмережі Facebook.

Підприємство не розкрило конкретних обставин, які стали безпосередньою причиною зупинки виробництва. Але дало зрозуміти що піклується про безпеку працівників на тлі численних атак Росії.

Життя і здоровʼя кожного працівника є для нас абсолютним пріоритетом,

– наголосила директорка заводу Світлана Струтинська.

Наразі керівництво не повідомляє, за яких саме умов та коли виробничі лінії знову запустять. Також залишається невідомим, як ця пауза вплине на виплати працівникам та загальні обсяги постачань продукції заводу на ринок.

Що виробляє завод

Підприємство "Планета Пластик" спеціалізується на виробництві полімерної продукції, яку використовують у різних галузях.

Зокрема, компанія виготовляє:

плівки для сільського господарства та промисловості;

полімерні рукави для зберігання зерна та кормів;

поліетиленові труби для водопостачання;

труби для газопроводів;

продукцію для технічних систем.

Підприємство працює в Ірпені Київської області.

Яка історія заводу

Варто згадати, що у березні 2022 року підприємство через бойові дії зазнало великих руйнувань. Тоді після обстрілів зайнялися виробничі цехи компанії.

Проте "Планета Пластик" зміг відновитися, побудувавши нові потужності в Ірпені, які урочисто відкрили у вересні 2025 року.

За даними Forbes, виробничі потужності оновленого заводу розраховані на понад 17 тисяч кілометрів полімерних труб на рік для водопостачання, газопостачання та технічних систем. Підприємство також планувало забезпечувати продукцією український ринок та експортувати її за кордон.

Нагадаємо, останнім часом Росія посилила атаки на український бізнес. Зокрема, через атаку 28 серпня на Київщину виробник питної води "Чиста вода" був змушений тимчасово припинити виробництво та доставку. Внаслідок удару постраждали його виробничі потужності у селищі Мила Бучанського району.