Почему приостановили производство

Соответствующее решение было принято 31 августа, о чем говорится в официальном заявлении компании, опубликованном в социальной сети Facebook.

Предприятие не раскрыло конкретных обстоятельств, которые стали непосредственной причиной остановки производства. Но дало понять, что заботится о безопасности работников на фоне многочисленных атак со стороны России.

Жизнь и здоровье каждого работника являются для нас абсолютным приоритетом,

– подчеркнула директор завода Светлана Струтинская.

На данный момент руководство не сообщает, при каких именно условиях и когда производственные линии снова запустят. Также остается неизвестным, как эта пауза повлияет на выплаты сотрудникам и общие объемы поставок продукции завода на рынок.

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Что производит завод

Предприятие "Планета Пластик" специализируется на производстве полимерной продукции, которая используется в различных отраслях.

В частности, компания производит:

пленки для сельского хозяйства и промышленности;

полимерные рукава для хранения зерна и кормов;

полиэтиленовые трубы для водоснабжения;

трубы для газопроводов;

продукцию для технических систем.

Предприятие работает в Ирпене Киевской области.

Какова история завода

Стоит упомянуть, что в марте 2022 года предприятие в результате боевых действий понесло большие разрушения. Тогда после обстрелов загорелись производственные цеха компании.

Однако "Планета Пластик" смогла восстановить работу, построив новые производственные мощности в Ирпене, которые торжественно открыли в сентябре 2025 года.

По данным Forbes, производственные мощности обновленного завода рассчитаны на более чем 17 тысяч километров полимерных труб в год для водоснабжения, газоснабжения и технических систем. Предприятие также планировало поставлять продукцию на украинский рынок и экспортировать ее за рубеж.

Напомним, в последнее время Россия усилила атаки на украинский бизнес. В частности, из-за атаки 28 августа на Киевскую область производитель питьевой воды "Чистая вода" был вынужден временно приостановить производство и доставку. В результате удара пострадали его производственные мощности в поселке Мила Бучанского района.