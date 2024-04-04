"Космічні" платіжки за газ: у Нафтогазі пояснили, чому трапляються переплати
Джерело:"Нафтогаз"
У "Нафтогазі" пояснили українським споживачам про те, як формуються рахунки для оплати. А також повідомили, завдяки чому можна отримати коректні суми в платіжках та уникнути переплат.
Чому бувають "космічні" суми у платіжках за газ
У Нафтогазі нагадали, що користувачі зобов’язані правильно передавати показання газових лічильників. Це потрібно для того, щоб отримувати коректні суми в рахунках за доставку та спожитий газ.
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Якщо ж споживач нехтує цим обов’язком, то нарахування розраховується на основі середніх показань за попередні місяці, що провокує потім "космічні" суми у платіжках.Важливо! Правильність сум до оплати зберігатиметься, якщо передавати показання лічильника вчасно – з 1 по 5 число кожного місяця.
При цьому, у компанії наголошують, що передати показання лічильника можна кількома простими способами:
- внести на сайті Нафтогазу,
- написати в чаті свого облгазу,
- зателефонувати до контакт-центру облгазу.
Як формується рахунок за газ
Пресслужба Нафтогазу також роз’яснила, як розраховується та сума, яку має сплатити клієнт. Таким чином, розрахунок проводиться у кілька етапів:
Початковий етап
Оператор Газорозподільної системи отримує відправлені показання газового лічильника. Там визначається обсяг спожитого газу, а дані надсилаються на інформаційну платформу Оператора Газотранспортної системи.
Розрахунковий етап
У Нафтогазі за допомогою даних про спожитий газ розраховується суму до сплати. Для розрахунку множиться обсяг газу на ціну, встановлену згідно з тарифом.
Фінальний етап
Кожного місяця до 11-го числа Нафтогаз формує рахунки, які надсилаються поштовим оператором на адреси домогосподарств.