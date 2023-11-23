Оподаткування кур'єрів та таксистів: що відомо про новий проєкт закону

У ВР зареєстрований законопроєкт про запровадження 6% податку на доходи неофіційно працюючих українців. Про деталі законопроєкту читайте далі на 24 Каналі.

У Верховній Раді був зареєстрований проєкт закону №10166, що передбачає оподаткування за ставкою 6% для певних категорій неофіційно зайнятих українців. Ситуацію із законопроєктом прокоментувала Голова Бюджетного комітету Верховної ради Роксолана Підласа.

Читайте також: Акциз на автогаз може зрости у 3 рази: що буде з цінами на АЗС

Це вже називають "Стригти кур'єрів Glovo".... Ні, я думаю, що цей законопроєкт має мінімальні шанси на ухвалення,

– сказала Підласа.

Кого стосується проєкт закону

Автори проєкту стверджують, що в Україні працює 300 тисяч водіїв, які займаються перевезеннями легкових автомобілів на замовлення.

З них 4% вже є фізичними особами-підприємцями, а від 63% до 100% із постійно зайнятих — будуть, ймовірно, готовими здійснювати свою діяльність офіційно, але без оформлення статусу фізичної особи-підприємця та з оподаткуванням своїх доходів за ставкою в межах 5 – 6% від надходжень. Загалом фіскальний ефект оцінюється у 1 939 мільйонів гривень,

– вважають депутати.

Щодо інших категорій неофіційно зайнятих, то за даними авторів проєкту, потенційний фіскальний ефект становить:

у сфері онлайн-доставки – близько 15 – 20 тисяч кур'єрів – понад 200 мільйонів гривень на рік додаткових надходжень до бюджету;

на рік додаткових надходжень до бюджету; у сфері онлайн-сервісів замовлення послуг – близько 400 тисяч неофіційно зайнятих – близько 3 мільярдів гривень.

Що відомо про проєкт закону

Законопроєкт встановлює спеціальний режим оподаткування доходів для фізичних осіб внаслідок виконання певних видів діяльності. Що пропонується встановити:

доходи в рамках спеціального режиму оподатковуються за ставкою 6%, якщо сума доходу протягом року не перевищує 153 розмірів мінімальної заробітної плати (зараз близько 1 мільйона гривень);

якщо сума доходу протягом року не перевищує 153 розмірів мінімальної заробітної плати (зараз близько 1 мільйона гривень); у разі перевищення такої суми — застосовується ставка 18% до суми перевищення.

Цікаво! За даними Держстату, у 2021 році приблизно 3,06 мільйона фізичних осіб (19,5% від загальної кількості робочої сили) визначали себе як неофіційно зайнятих, тобто таких осіб, що працюють не за умовами офіційного працевлаштування і не є зареєстрованими фізичними особами-підприємцями.