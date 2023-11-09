Федоров пропонує стимулюючі податки для крипти: що це може принести Україні та бюджету

В Україні можуть запровадити стимулюючі податки для криптоіндустрії. Принаймні про таку ідею розповів очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров. Більше про це – далі у тексті.

По-перше, Михайло Федоров вважає, що запровадження стимулюючої системи податків у криптоіндустрії сприятиме збільшенню надходжень до державного бюджету України. По-друге, на його думку, цей крок допоможе вивести з тіні цілий економічний сектор. Ще одна перевага – інвестиційна привабливість України зросте.

Зверніть увагу Попри війну стараються підвищити: що буде з пенсіями по інвалідності до кінця року

Федоров пропонує спеціальні податки для криптоіндустрії в Україні

Михайло Федоров згадав про результати дослідження Ukraine Economic Outlook, згідно з яким ймовірні втрати України у секторі криптовалют з 2016 по 2022 роки становлять майже 49 мільярдів доларів ВВП та 4 мільярди податків до бюджету. Одна з головних причин – відсутність регуляцій для цієї індустрії. Таким чином, кожного року Україна втрачала по 7 мільярдів доларів ВВП та 0,6 мільярда доларів у вигляді податків.

Податки мають бути на рівні 5% для доходів фізосіб і 18% для компаній із додатковою можливістю користуватися перевагами податкового режиму Дія.City,

– повідомив урядовець.

Крім того, у вище згаданому дослідженні підкреслили, що тінізація – це одна із ключових проблем цього сектору. Тоді як розв'язати її можна з допомогою податкової реформи для криптоіндустрії. Зокрема, йдеться про запровадження правильних податкових ставок.

Що таке тіньова економіка Це економічна діяльність, яка розвивається поза державним обліком та контролем. Тож, ці дані включають до офіційної статистики. "Тіньові" бізнеси не сплачують податки до бюджету, а також не перерозподіляють власних доходів до бюджетів та державних цільових фондів.

У результаті це сприятиме створенню необхідних умов для легалізації криптовалют, а також збільшенню податкових надходжень до державного бюджету.