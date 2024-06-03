Який податок треба платити за квартиру великої площі
У 2024 році в Україні власники квартир та приватних будинків мають сплачувати податок на нерухомість за площу, що перевищує встановлені норми. Закон визначає цей податок як збір за розкіш, що стягується з великих житлових площ.
За що треба платити податок
Якщо площа квартири становить 90 квадратних метрів, то оподатковуваною є лише частина, що перевищує 60 квадратних метрів, тобто 30 квадратних метрів.
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Розмір податку встановлюється органами місцевого самоврядування, проте існує мінімальна ставка, обмежена на державному рівні.
Конкретно, податок стягується з таких перевищень площ:
- Для квартир: все що перевищує 60 квадратних метрів;
- Для приватних будинків: все що перевищує 120 квадратних метрів;
- Для різних типів житлової нерухомості: все що перевищує 180 квадратних метрів.
Який розмір податку треба платити
У 2024 році ставка податку на нерухомість в Україні визначається органами місцевого самоврядування, такими як міські, сільські ради та об'єднані територіальні громади.
Однак, є максимально допустима ставка, встановлена на національному рівні, яка становить 1,5% від суми мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного року за кожен квадратний метр перевищення нормативної площі.Наприклад! Якщо у 2023 році мінімальна зарплата склала 6 700 гривень, то максимальна ставка податку складе 100,5 гривень (6 700 х 1,5%) за кожен квадратний метр, що перевищує допустимі норми.
Податкові повідомлення надсилаються громадянам до 1 липня, а платіж має бути здійснений протягом 60 днів з моменту отримання сповіщення.
Якщо немає податкового рішення
Якщо особа не отримала податкове рішення про сплату податку на нерухомість до 1 липня, це не звільняє вас від обов'язку внесення цього податку до державного бюджету.
У такому випадку необхідно самостійно звернутися до податкової інспекції за місцем проживання для проведення звірки даних. Перевірити потрібно наступне:
- перелік житлових та/або нежитлових об'єктів нерухомості, що належать платнику податків;
- загальну площу цих об'єктів;
- наявність прав на пільги зі сплати податку;
- застосовану податкову ставку;
- розмір нарахованої суми податку.