Різке зростання біткойна та золота: що відбувається на фінансовому ринку

Протягом останнього часу біткойн значно зріс. Рекордно подорожчало і золото.

Як зростають активи

Експерти вважають, що значне зростання біткоїна та золота насправді неоднозначний знак. Першочергово це свідчить про зміни у апетитах населення.

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Річ у тім, що теперішнє зростання це рекордний показник, як для біткойна, так і золота за останні 10 років. Однак, назвати це позитивною тенденцією важко. Наприклад, швидке збільшення ціни на золото може свідчити про імовірне падіння світових акцій.

Чому відбувається зростання

Підвищення вартості обох активів має різні причини. Зокрема золото протягом багатьох років було ефективним методом зберігання коштів. Щобільше, цей актив не втратив свої позиції до тепер. Таке підвищення вартості золота може свідчити про певний рівень занепокоєння серед суспільства. Хвилювання, вірогідно, викликане на фоні значної геополітичної напруженості.

А от з біткоїном ситуація інакша. Цей відносно новий актив, хоч і значно подорожчав, але його надійність у часовому вимірі досі є предметом гострих суперечок. Вірогідно, зростання біткоїна майже на 50% пов'язане з припливом коштів у нещодавно відкриті біржові фонди США, що володіють цифровою валютою.