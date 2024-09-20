Стабільність зберігатиметься: що відбувається з курсом євро зараз

На валютному ринку зберігатиметься відносна стабільність – курсові показники не вражатимуть своїми "рекордами". Водночас це стане наслідком ефективної політики регулятора, який спрямує зусилля на те, щоб пом’якшити інфляційний вплив на валютний ринок.

Що відбувається на валютному ринку

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу зазначив, що в останній тиждень вересня загальні зміни на валютному ринку залишатимуться скоріше позиційними. Курсові тренди будуть змінюватись кожні декілька днів.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Щоденні зміни будуть мінімальними, тобто не виходитимуть за досить стабільну систему коливань, що виникла внаслідок дії режиму "керованої гнучкості"; крім того, всі зміни на міжбанку віддзеркаляться на готівкових курсах, адже за міжбанком лишається керівна роль на валютному ринку.

Лєсовий уточнює, що регулятор не залишить ринок напризволяще. В разі навіть натяку на потенційну загрозу будуть вжиті відповідні заходи, щоб втримати баланс між попитом і пропозицією.

Яким буде курс євро в кінці вересня

Коридори валютних коливань: 44 – 46 гривні за євро (на міжбанку) та 44 – 46,5 гривні за євро (на готівковому ринку).

44 – 46 гривні за євро (на міжбанку) та 44 – 46,5 гривні за євро (на готівковому ринку). Поточні курсові коливання: міжбанк – до 0,2 – 0,3 гривні, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривні, обмінні пункти – до 0,5 гривні.

міжбанк – до 0,2 – 0,3 гривні, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривні, обмінні пункти – до 0,5 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,1 гривні за євро, комерційні банки – до 0,8 – 1 гривні за євро, обмінні пункти до 1 – 1,3 гривні за євро.

міжбанк – до 0,1 гривні за євро, комерційні банки – до 0,8 – 1 гривні за євро, обмінні пункти до 1 – 1,3 гривні за євро. Різниця курсів купівлі: комбанки – 0,3 – 0,5 гривні за євро, обмінні пункти – 0,5 – 0,7 гривні за євро.

комбанки – 0,3 – 0,5 гривні за євро, обмінні пункти – 0,5 – 0,7 гривні за євро. Різниця курсів продажу: комбанки – 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти – до 0,5 гривні за євро.

комбанки – 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти – до 0,5 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку складатиме 0,3 – 0,5 гривні.

Зауважте! Середні курсові відхилення протягом тижня не перевищать 2% від стартового курсу тижня.