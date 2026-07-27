Близький Схід знову розхитує нафтовий ринок: чи чекати українцям нового стрибка цін на пальне

Новий виток конфлікту на Близькому Сході знову підштовхнув світові ціни на нафту вгору. Водночас цього разу ринок реагує інакше, ніж навесні: інвестори дедалі більше зважають не на сам факт ескалації, а на її реальний вплив на світові нафтові постачання.

Потрібно розуміти, що внаслідок здорожчання нафти відбувається підвищення вартості пального в Україні. Чи варто водіям готуватися до нового зростання цін на АЗС, розібрався 24 Канал.

Чому нафта знову дорожчає?

Світові ціни на нафту зростають насамперед через посилення геополітичних ризиків на Близькому Сході – регіоні, який залишається одним із ключових центрів світового видобутку та експорту сировини:

саме тут працюють найбільші країни-експортери;

через Ормузьку протоку проходить близько 20% світових морських постачань нафти та нафтопродуктів.

Тому навіть потенційна загроза для судноплавства або нафтової інфраструктури у цьому регіоні швидко відображається на світових котируваннях. Після нового загострення між США та Іраном ринок знову почав закладати у вартість нафти ризики можливих перебоїв із постачанням.

Довідково: як зазначає Reuters, першою реакцією стало зростання так званої геополітичної премії – додаткової вартості, яку трейдери закладають у ціну, оцінюючи ризик майбутніх перебоїв із постачанням. Іншими словами, ринок реагує не лише на поточний баланс попиту та пропозиції, а й на ймовірність того, що конфлікт може обмежити експорт або ускладнити морські перевезення.

Втім, нинішнє подорожчання вже не зводиться лише до психологічної реакції інвесторів. Останніми днями помітно зросли не тільки біржові котирування, а й ціни на фізичні партії нафти. Премії на окремі сорти сировини досягли найвищих рівнів за останні місяці, а вартість деяких постачань наблизилася до 110 доларів за барель.

Причина полягає в тому, що геополітична напруга вже впливає на логістику світового нафтового ринку. Атаки хуситів у Червоному морі, проблеми з експортом іранської нафти та скорочення постачань із Казахстану змушують покупців активніше конкурувати за альтернативні джерела сировини.

Частина судноплавних компаній змінює маршрути, обходячи небезпечні ділянки, що збільшує час доставлення, витрати на фрахт і страхування. У результаті дорожчає не лише сама нафта, а і її фізичне постачання.

Водночас потенціал подальшого зростання цін поки що стримують фундаментальні чинники:

OPEC+ поступово нарощує видобуток, намагаючись компенсувати можливі перебої з постачанням.

А ризики уповільнення світової економіки обмежують очікування щодо попиту на паливо.

Саме баланс між геополітичними ризиками та цими ринковими чинниками визначатиме подальшу динаміку світових цін.

Як світові ціни впливають на українські АЗС?

Україна імпортує більшість бензину й дизельного пального, тому на ціни на АЗС впливають не лише котирування нафти Brent. Не менш важливими є європейські ціни на нафтопродукти, курс валют, логістичні витрати та конкуренція між постачальниками.

А, як відомо, через зміну морських маршрутів, подорожчання перевезень і дефіцит окремих нафтопродуктів дорожчають не лише фізичні постачання нафти, а й готове пальне. У результаті європейські імпортери дедалі більше платять не тільки за саму сировину, а й за її доставлення та перероблення.

За словами директора Консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, саме ці процеси вже впливають і на український ринок. Окрім подорожчання нафти, додатковий тиск створюють дефіцит нафтопродуктів у Європі, скорочення постачання дизельного пального та логістичні труднощі.

Сергій Куюн Директор Консалтингової групи "А-95" Це говорить про те, що всі спостерігають, дивляться. Не виключено, що воно швидко піде на спад.

Через це ціни на українських АЗС можуть зростати навіть швидше, ніж змінюються світові котирування Brent.

Додатковий тиск створює і морська логістика. Як зазначають The Guardian та S&P Global Commodity Insights, ескалація на Близькому Сході призвела до перенаправлення частини танкерів, подорожчання страхування воєнних ризиків і морських перевезень.

Це збільшує закупівельну вартість пального для імпортерів і зрештою може позначитися на цінах для українських споживачів.

Чи існує ризик, що ринок повторить весняний сценарій?

Попри нове загострення на Близькому Сході, більшість учасників ринку наразі не очікують повторення весняного цінового шоку. Якщо кілька місяців тому самі лише побоювання щодо можливого перекриття Ормузької протоки спричинили стрімке зростання котирувань Brent, то тепер інвестори значно більше уваги приділяють тому, чи впливає конфлікт на реальні постачання нафти.

Поки основні маршрути експорту залишаються відкритими, а обсяги постачань істотно не скорочуються, реакція ринку залишається значно стриманішою.

Важливо! Ризик нового стрибка цін повністю не зник. Він може реалізуватися, якщо бойові дії призведуть до суттєвих перебоїв із постачанням, атак на нафтову інфраструктуру або тривалих проблем із судноплавством в Ормузькій протоці.

На думку директора Консалтингової групи "А-95", нинішня ситуація принципово відрізняється від тієї, що спостерігалася навесні.

Якщо бойові дії триватимуть, ми, безумовно, можемо побачити подальше зростання вартості пального. Але зараз на ринку немає тієї паніки, яка була навесні. Реакція стала значно спокійнішою,

– наголошує Куюн.

За словами Куюна, український ринок рухається синхронно зі світовими тенденціями, тому вирішальним чинником залишатиметься не сам факт ескалації, а її реальний вплив на світові постачання нафти та нафтопродуктів.

То чи варто українцям чекати нового стрибка цін на пальне?

Наразі підстав прогнозувати різке подорожчання пального в Україні немає. Попри новий виток напруженості на Близькому Сході, короткострокове зростання світових цін на нафту ще не означає автоматичного перегляду цін на українських АЗС.

Для учасників ринку важливим є не лише масштаб подорожчання, а і його тривалість. Якщо ціни на нафту швидко повернуться до попередніх рівнів, українські імпортери можуть майже не відчути цього впливу. Натомість тривале збереження високих котирувань поступово підвищуватиме закупівельну вартість пального, що зрештою позначиться і на роздрібних цінах.

Керівник аналітичного напряму мережі АНТС Ілля Шевчишин також не вважає сценарій із ціною 100 гривень за літр базовим. За його словами, це можливо лише у разі, якщо Brent перевищить березневі максимуми або гривня суттєво послабиться, зокрема через проблеми з роботою українських портів.

Важливо! Український ринок залежить не лише від вартості нафти. На кінцеву ціну також впливають європейські котирування бензину й дизельного пального, курс гривні, транспортні витрати та ситуація з міжнародною логістикою.

Отже, поки що немає підстав говорити про неминуче повторення весняного сценарію. Водночас, якщо високі гуртові ціни на пальне, про які говорить Сергій Куюн, збережуться, а логістичні витрати залишаться високими, українські АЗС можуть поступово переглядати ціни.

Станом на вечір 27 липня 2026 року, ціна на пальне за даними 24 Каналу, який посилається на інформацію "Консалтингової групи А-95". Середні ціни на пальне по країні такі: