Банки у яких можна купити валюту онлайн

Ви можете здійснити покупку валют онлайн та відкласти її на депозит. У деяких банках ця послуга доступна уже, інші фінансові установи лише готуються до запуску нової функції.

Де можна купити валюту онлайн

29 серпня НБУ надав дозвіл фінансовим установам на продаж валюти онлайн. Відтепер українці можуть купити долари та євро, буквально, через телефон.

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Однак, далеко не всі банки запровадили цю послугу для своїх користувачів. У яких установах можна купити валюту онлайн:

"Monobank"

Для здійснення цієї операції, вам необхідно оформити валютну карту. Як це зробити:

Зареєструйтесь у додатку "Monobank".

Активуйте основну карту.

У розділі "Карти та рахунки" виберіть "Відкрити карту або рахунок".

Оберіть бажану валюту та відкрийте карту.

У "Monobank" є можливість відкрити карту як у доларах, так і у євро.

"Приватбанк"

У "Приватбанку" ця послуга може використовуватись як строковий депозит у сумі до 200 тисяч гривень на місяць. Тобто ваш вклад реєєструється на термін від 3 до 12 місяців. Скористатись цією можливістю, ви можете через додаток "Приват24".

Зауважте! НБУ дозволив придбати валюту безготівково на суму до 250 тисяч гривень щомісячно у одному банку. Однак, фінансові установи можуть самостійно вводити певні зміни. Зокрема Приватбанк, знизив максимальну суму покупки до 200 тисяч гривень.