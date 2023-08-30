Де можна купити валюту онлайн

29 серпня НБУ надав дозвіл фінансовим установам на продаж валюти онлайн. Відтепер українці можуть купити долари та євро, буквально, через телефон.

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Однак, далеко не всі банки запровадили цю послугу для своїх користувачів. У яких установах можна купити валюту онлайн:

"Monobank"

Для здійснення цієї операції, вам необхідно оформити валютну карту. Як це зробити:

Зареєструйтесь у додатку "Monobank".

Активуйте основну карту.

У розділі "Карти та рахунки" виберіть "Відкрити карту або рахунок".

Оберіть бажану валюту та відкрийте карту.

У "Monobank" є можливість відкрити карту як у доларах, так і у євро.

"Приватбанк"

У "Приватбанку" ця послуга може використовуватись як строковий депозит у сумі до 200 тисяч гривень на місяць. Тобто ваш вклад реєєструється на термін від 3 до 12 місяців. Скористатись цією можливістю, ви можете через додаток "Приват24".