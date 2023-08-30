Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 30 серпня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому 37,5 гривні (-20 копійок проти 29 серпня), а продаж – 38,2 гривні (-20 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 40,7 гривні (-26 копійок), а продають в середньому за 41,6 гривні (-20 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,52 гривні (+15 копійок), а продаж – 38,07 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.

(+15 копійок), а продаж – (+7 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,68 гривні (-12 копійок), а продаж – 41,63 гривні (+17 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,80 гривні (-1 гривня), а продаж – 38 гривень (-15 копійок).

(-1 гривня), а продаж – (-15 копійок). Євро купують за 41,06 гривні (+6 копійок), а продають за 41,4 гривні (-10 копійок).

Як вплине пом'якшення валютних обмежень на курс

Під час розмови з 24 Каналом економіст Ярослав Жаліло розповів, що пом'якшення Нацбанком обмежень дозволяє перевести частину тих операцій, які були витіснені на готівковий ринок, на безготівку.

Важливо! НБУ ще на початку повномасштабного вторгнення заборонив банкам продавати безготівкову валюту населенню.

Але 28 серпня на сайті регулятора повідомили про певні пом'якшення обмежень в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам.

Ярослав Жаліло Економіст, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Можна сказати, що це розвантаження частини готівкового ринку, а отже потенційно менша волатильність. Тобто менший розмір коливань курсу на готівково-валютному ринку. І можливо навіть певне зміцнення гривні на готівковому ринку.

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