Пенсії з 1 вересня
З 1 вересня жодних змін щодо підвищення та перерахунку пенсій не передбачені. Відтак суми пенсії та надбавок до них залишаться такими ж, як у серпні.
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У серпні пенсіонери отримали надбавки:
- за Законом України "Про державну службу" – 1 046,70 гривні;
- за Законом України "Про статус народного депутата України" – 1 450,98 гривні;
- за Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування" – 634,89 гривні;
- за Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність" – 422,51 гривні.
Мінімальний розмір виплат з інвалідності у 2023 році становить:
- для осіб з інвалідністю І групи – 2 300 гривень;
- для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп – 2 100 гривень;
- для працюючих осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп – 2 093 гривень.
Для решти мінімальні пенсії встановлені у таких розмірах:
- для осіб, які досягли 65 років, не працюють та мають повний страховий стаж 30/35 років – основний розмір пенсії не менше 3 120 гривень. Додатково є ще надбавки та підвищення;
- для осіб, яким виповнилося 80 років та мають страховий стаж 20/25 років – розмір пенсії не менше 3 120 гривень;
- особам віком від 70 до 80 років, які мають страховий стаж 30/35 років – не менше 3 000 гривень;
- для пенсіонерів віком від 75 до 80 років, із набутим стажем 20/25 років – 3 000 гривень.
- працюючим пенсіонерам віком до 70 років, які мають страховий стаж 30/35 років та особам з інвалідністю І групи – не менше 2 760 гривень.
Не всі ВПО отримають виплати
З 1 вересня деяким категоріям внутрішньо переміщених осіб (ВПО) припинять виплачувати допомогу від держави. В урядових органах пояснюють такі зміни тим, що тепер гроші надаватимуться тільки тим, хто найбільше потребуватиме цього. Йдеться про:
- осіб, які перебували за кордоном понад 30 календарних днів без обґрунтованих причин;
- особи, які засуджені та відбувають термін покарання у місцях позбавлення волі;
- тих, хто повернулися до свого місця проживання;
- тих, хто придбали земельну ділянку, будинок або квартиру на суму більш ніж 100 тисяч гривень;
- особи, що купили транспортний засіб, з випуску якого минуло менше ніж 5 років;
- тих, що мають депозит на суму у понад 100 тисяч гривень. А також особи, що купили іноземну валюту або дорогоцінні метали на понад 100 тисяч гривень.
Навчальний рік 2023 – 2024
Початок навчального року в Україні стартує з 1 вересня 2023 року. Втім триватиме він тепер до 28 червня 2024 року. Про це заявили в уряді.
Нагадуємо, що попередній навчальний рік тривав до 30 червня, але місцева влада в регіонах могла самостійно змінювати дати завершення навчання.
- Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, цьогоріч найголовнішим стане те, щоб забезпечити безпеку дітей та освітнього процесу. Крім того, важливим питанням залишається комфортні та якісні укриття для навчальних установ.
- Як додали у Міністерстві освіти та науки безпекова ситуація в кожному населеному пункті залежатиме від рішень обласної військової адміністрації.
- Крім того, цього року навчання проводитимуть у 3 форматах: очному, дистанційному і змішаному.
- В українській школі з'явиться нова освітня програма: вивчення лише українського компоненту для уникнення подвійного навантаження, але збереження зв’язку з державою – 6 – 8 годин на тиждень;
- Спростять систему перезарахування решти навчальних дисциплін;
- Розроблять спеціальну навчальну програму "Global Ukraine";
- Нова форма навчання для дітей за кордоном лише у вибраних дистанційних школах в кожній області. Це зменшить навантаження вчителів та класів.
Субсидії на осінньо-зимовий період
Вже восени розпочнеться новий опалювальний сезон. Відтак ймовірність того, що розмір житлових субсидій для населення збільшиться, доволі висока.
Торік українці отримували в середньому грошову допомогу на рівні 1 600 гривень. Але цього року розмір може зрости через підвищення тарифів на електроенергію – до 2,64 за кіловат-годину.
До речі, є певні категорії українці, яких можуть позбавити субсидії. Щоб цього уникнути їм необхідно подати нові заявки. Йдеться про:
- осіб, у яких у складі домогосподарства є ВПО;
- членів домогосподарства, які орендують житлові приміщення для проживання та оплачують житлово-комунальні послуги;
- осіб, які проживають у домогосподарстві разом й їх кількість менша, ніж кількість зареєстрованих;
- тих, хто звертається за призначенням житлової субсидії на купівлю зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
Дізнатися чи отримали ви право на субсидію можна тепер онлайн. Для цього потрібно зайти в особистий кабінет на портал Дія або на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.
ФОПи повертаються до довоєнних податків
Однією із вимог меморандуму між Україною та МВФ є скасування податкових пільг для ФОПів. Нагадуємо, що після повномасштабного вторгнення влада України скасувала для ФОПи I та III групи сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ). Але вже з серпня цей внесок повернули.
Крім того, як повідомив нардеп Ярослав Железняк, законопроєкт про скасування передбачає:
- платник 2% єдиного податку (ЄП) матиме право подати заяву про відмову від застосування 2%. Він зможе обрати систему оподаткування на яку він бажає перейти.
- ті особи, які з дня реєстрації обрали 2% ЄП автоматично вважаються платниками III групи ФОП зі ставкою 5%.
- для тих, у кого реєстрацію платником ПДВ було призупинено – автоматично відновлюються права й обов’язки платника ПДВ.
Цікаво, що ті платники, які у 2023 році перейшли із 2% ЄП на загальну систему, зможуть повторно перейти на спрощену систему на свій вибір. Заяву потрібно подати до 1 вересня. Таким чином платника вважатимуть платником ЄП з 1 серпня.