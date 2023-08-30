Пенсии с 1 сентября

С 1 сентября никаких изменений по повышению и перерасчету пенсий не предусмотрено. Следовательно, суммы пенсии и надбавок к ним останутся такими же, как в августе.

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Напоминаем, что в июле часть пенсионеров получили индексацию пенсионных выплат Это касалось тех лиц, которые вышли на пенсию по специальным законам (госслужащие, работники органов местного самоуправления, народные депутаты, ученые). Свои прибавки они получили в августе. Еще раньше большинство пенсионеров получили индексацию в 19,7% этой весной.

В августе пенсионеры получили надбавки:

по Закону Украины "О государственной службе" – 1046,70 гривны;

по Закону Украины "О статусе народного депутата Украины" – 1450,98 гривны;

по Закону Украины "О службе в органах местного самоуправления" – 634,89 гривны;

по Закону Украины "О научной и научно-технической деятельности" – 422,51 гривны.

Минимальный размер выплат по инвалидности в 2023 году составляет:

для лиц с инвалидностью I группы – 2300 гривен;

для неработающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп – 2 100 гривен;

для работающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп – 2093 гривны.

Для остальных минимальные пенсии установлены в следующих размерах:

для лиц, достигших 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж 30/35 лет – основной размер пенсии не менее 3120 гривен. Дополнительно есть еще прибавки и повышение;

для лиц, которым исполнилось 80 лет и имеют страховой стаж 20/25 лет – размер пенсии не менее 3120 гривен;

лицам от 70 до 80 лет, имеющим страховой стаж 30/35 лет – не менее 3 000 гривен;

для пенсионеров от 75 до 80 лет, с приобретенным стажем 20/25 лет – 3 000 гривен.

работающим пенсионерам в возрасте до 70 лет, имеющим страховой стаж 30/35 лет и лицам с инвалидностью I группы – не менее 2 760 гривен.

Обратите внимание! Неработающим лицам, независимо от возраста, стажа и назначения пенсии, минимальная пенсионная выплата устанавливается на уровне 2520 гривен.

Не все ВПЛ получат выплаты

С 1 сентября некоторым категориям внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) прекратят выплачивать пособие от государства. В правительственных органах объясняют такие изменения тем, что теперь деньги будут предоставляться только тем, кто будет больше нуждаться в этом. Речь идет о:

лицах, находившихся за границей более 30 календарных дней, без обоснованных причин;

лицах, осужденных и отбывающих срок наказания в местах лишения свободы;

тех, кто вернулся на свое место жительства;

тех, кто приобрел земельный участок, дом или квартиру на сумму более 100 тысяч гривен;

лица, купившие транспортное средство, с выпуска которого прошло менее 5 лет;

тех, кто имеет депозит на сумму более 100 тысяч гривен. А также лица, купившие иностранную валюту или драгоценные металлы более чем на 100 тысяч гривен.

Учебный год 2023 – 2024

Начало учебного года на Украине стартует с 1 сентября 2023 года. Впрочем, продлится он теперь до 28 июня 2024 года. Об этом заявили в правительстве.

Напоминаем, что предыдущий учебный год длился до 30 июня, но местные власти в регионах могли самостоятельно менять даты завершения учебы.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, в этом году самым главным станет обеспечение безопасности детей и образовательного процесса. Кроме того, важным вопросом остаются комфортные и качественные укрытия для учебных заведений.

Как добавили в Министерстве образования и науки, ситуация с безопасностью в каждом населенном пункте будет зависеть от решений областной военной администрации.

Кроме того, в этом году обучение будут проводить в 3 форматах: очном, дистанционном и смешанном.

Важно! Для детей, находящихся за границей, появятся некоторые изменения.

В украинской школе появится новая образовательная программа: изучение только украинского компонента во избежание двойной нагрузки, но сохранение связи с государством – 6 – 8 часов в неделю;

Упростят систему перезачтения других учебных дисциплин;

Разработают специальную обучающую программу "Global Ukraine";

Новая форма обучения для детей за границей только в выбранных дистанционных школах в каждой области. Это уменьшит нагрузку учителей и классов.

Субсидии на осенне-зимний период

Уже осенью начнется новый отопительный сезон. Следовательно, вероятность того, что размер жилищных субсидий для населения увеличится, достаточно высока.

Важно! Если расход семьи на коммуналку превышает 15% среднемесячного совокупного дохода, лицам предоставляется право на получение субсидии.

В прошлом году украинцы получали в среднем денежную помощь на уровне 1600 гривен. Но в этом году размер может возрасти из-за повышения тарифов на электроэнергию. до 2,64 за киловатт-час.

Кстати, есть некоторые категории украинцев, которых могут лишить субсидии. Чтобы этого избежать, им необходимо подать новые заявки. Речь идет о:

лицах, у которых в составе домохозяйства есть ВПЛ;

членах домохозяйства, арендующих жилые помещения для проживания и оплачивающих жилищно-коммунальные услуги;

лицах, проживающих в домохозяйстве вместе и их количество меньше, чем количество зарегистрированных;

тех, кто обращается за назначением жилищной субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Узнать, получили ли вы право на субсидию, можно теперь онлайн. Для этого нужно зайти в личный кабинет на портал Дия или на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

ФЛП возвращаются к довоенным налогам

Одним из требований меморандума между Украиной и МВФ является отмена налоговых льгот для ФЛП. Напомним, что после полномасштабного вторжения власти Украины отменили для ФЛП I и III группы уплату единого социального взноса (ЕСВ). Но уже с августа этот взнос был возвращен.

Обратите внимание! Минимальный размер ЕСВ в 2023 году составляет 1474 гривен ежемесячно или 4422 гривен за квартал. Впрочем, есть определенная категория, которая ЕСВ может не платить. Это предприниматели, зарегистрированные на территориях, где продолжаются бои, или на временно оккупированных территориях.

Кроме того, как сообщил нардеп Ярослав Железняк, законопроект об отмене предусматривает:

плательщик 2% единого налога (ЕП) будет иметь право подать заявление об отказе от применения 2%. Он сможет выбрать систему налогообложения, на которую он желает перейти.

Если этого не сделать, то его автоматически переведут на систему налогообложения, на которой он был до выбора 2%.

те лица, которые со дня регистрации избрали 2% ЕН, автоматически считаются плательщиками III группы ФЛП со ставкой 5%.

для тех, у кого регистрация плательщиком НДС была приостановлена – автоматически восстанавливаются права и обязанности плательщика НДС.

Интересно, что плательщики, которые в 2023 году перешли с 2% ЕП на общую систему, смогут повторно перейти на упрощенную систему по своему выбору. Заявление следует подать до 1 сентября. Таким образом, плательщика будут считать плательщиком ЕН с 1 августа.