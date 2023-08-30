С 1 сентября никаких изменений по повышению и перерасчету пенсий не предусмотрено. Следовательно, суммы пенсии и надбавок к ним останутся такими же, как в августе.

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В августе пенсионеры получили надбавки:

  • по Закону Украины "О государственной службе" – 1046,70 гривны;
  • по Закону Украины "О статусе народного депутата Украины" – 1450,98 гривны;
  • по Закону Украины "О службе в органах местного самоуправления" – 634,89 гривны;
  • по Закону Украины "О научной и научно-технической деятельности" – 422,51 гривны.

Минимальный размер выплат по инвалидности в 2023 году составляет:

  • для лиц с инвалидностью I группы – 2300 гривен;
  • для неработающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп – 2 100 гривен;
  • для работающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп – 2093 гривны.

Для остальных минимальные пенсии установлены в следующих размерах:

  • для лиц, достигших 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж 30/35 лет – основной размер пенсии не менее 3120 гривен. Дополнительно есть еще прибавки и повышение;
  • для лиц, которым исполнилось 80 лет и имеют страховой стаж 20/25 лет – размер пенсии не менее 3120 гривен;
  • лицам от 70 до 80 лет, имеющим страховой стаж 30/35 лет – не менее 3 000 гривен;
  • для пенсионеров от 75 до 80 лет, с приобретенным стажем 20/25 лет – 3 000 гривен.
  • работающим пенсионерам в возрасте до 70 лет, имеющим страховой стаж 30/35 лет и лицам с инвалидностью I группы – не менее 2 760 гривен.

С 1 сентября некоторым категориям внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) прекратят выплачивать пособие от государства. В правительственных органах объясняют такие изменения тем, что теперь деньги будут предоставляться только тем, кто будет больше нуждаться в этом. Речь идет о:

  • лицах, находившихся за границей более 30 календарных дней, без обоснованных причин;
  • лицах, осужденных и отбывающих срок наказания в местах лишения свободы;
  • тех, кто вернулся на свое место жительства;
  • тех, кто приобрел земельный участок, дом или квартиру на сумму более 100 тысяч гривен;
  • лица, купившие транспортное средство, с выпуска которого прошло менее 5 лет;
  • тех, кто имеет депозит на сумму более 100 тысяч гривен. А также лица, купившие иностранную валюту или драгоценные металлы более чем на 100 тысяч гривен.

Начало учебного года на Украине стартует с 1 сентября 2023 года. Впрочем, продлится он теперь до 28 июня 2024 года. Об этом заявили в правительстве.

Напоминаем, что предыдущий учебный год длился до 30 июня, но местные власти в регионах могли самостоятельно менять даты завершения учебы.

  • Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, в этом году самым главным станет обеспечение безопасности детей и образовательного процесса. Кроме того, важным вопросом остаются комфортные и качественные укрытия для учебных заведений.
  • Как добавили в Министерстве образования и науки, ситуация с безопасностью в каждом населенном пункте будет зависеть от решений областной военной администрации.
  • Кроме того, в этом году обучение будут проводить в 3 форматах: очном, дистанционном и смешанном.
  • В украинской школе появится новая образовательная программа: изучение только украинского компонента во избежание двойной нагрузки, но сохранение связи с государством – 6 – 8 часов в неделю;
  • Упростят систему перезачтения других учебных дисциплин;
  • Разработают специальную обучающую программу "Global Ukraine";
  • Новая форма обучения для детей за границей только в выбранных дистанционных школах в каждой области. Это уменьшит нагрузку учителей и классов.

Уже осенью начнется новый отопительный сезон. Следовательно, вероятность того, что размер жилищных субсидий для населения увеличится, достаточно высока.

В прошлом году украинцы получали в среднем денежную помощь на уровне 1600 гривен. Но в этом году размер может возрасти из-за повышения тарифов на электроэнергию. до 2,64 за киловатт-час.

Кстати, есть некоторые категории украинцев, которых могут лишить субсидии. Чтобы этого избежать, им необходимо подать новые заявки. Речь идет о:

  • лицах, у которых в составе домохозяйства есть ВПЛ;
  • членах домохозяйства, арендующих жилые помещения для проживания и оплачивающих жилищно-коммунальные услуги;
  • лицах, проживающих в домохозяйстве вместе и их количество меньше, чем количество зарегистрированных;
  • тех, кто обращается за назначением жилищной субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Узнать, получили ли вы право на субсидию, можно теперь онлайн. Для этого нужно зайти в личный кабинет на портал Дия или на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Одним из требований меморандума между Украиной и МВФ является отмена налоговых льгот для ФЛП. Напомним, что после полномасштабного вторжения власти Украины отменили для ФЛП I и III группы уплату единого социального взноса (ЕСВ). Но уже с августа этот взнос был возвращен.

Кроме того, как сообщил нардеп Ярослав Железняк, законопроект об отмене предусматривает:

  • плательщик 2% единого налога (ЕП) будет иметь право подать заявление об отказе от применения 2%. Он сможет выбрать систему налогообложения, на которую он желает перейти.
  • те лица, которые со дня регистрации избрали 2% ЕН, автоматически считаются плательщиками III группы ФЛП со ставкой 5%.
  • для тех, у кого регистрация плательщиком НДС была приостановлена – автоматически восстанавливаются права и обязанности плательщика НДС.

Интересно, что плательщики, которые в 2023 году перешли с 2% ЕП на общую систему, смогут повторно перейти на упрощенную систему по своему выбору. Заявление следует подать до 1 сентября. Таким образом, плательщика будут считать плательщиком ЕН с 1 августа.