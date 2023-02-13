Чи має ПФУ ресурси для підвищення пенсій

Данило Гетманцев переконує, що індексація пенсій відбудеться, оскільки виплати на це у Пенсійному фонді передбачені. Так, план на січень по Єдиному соціальному внеску, який наповнює ПФУ перевиконано на 26,5%, або на 6,1 мільярда гривень.

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Міністерка Мінсоцполітики Оксана Жолнович повідомила, що індексацію пенсій Кабмін цьогоріч планує провести у квітні відповідно до інфляції.

Оксана Жолнович Міністерка Міністерства соціальної політики Ми працюємо над тим, аби зробити індексацію пенсій відповідно до інфляції. Є ж формула індексації і відповідний закон. Думаю, така індексація відбудеться у квітні. Зараз робимо розрахунки.

Нагадаємо, що раніше у відомстві говорили, що індексація пенсійних виплат відбудеться у березні.

На скільки можуть проіндексувати виплати

Нардеп пояснює, що пенсії в Україні індексуються виходячи з двох показників:

розмір інфляції,

динаміка середньої заробітної плати з якої сплачено ЄСВ за останні три роки.

Далі відповідний коефіцієнт розраховується, як половина від показника інфляції за попередній рік та показника середньої заробітної плати за попередні три роки.

Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики На сьогодні у нас показник інфляції 26,6%, але поки що немає показника середньої заробітної плати за попередній рік, з якої сплачено ЄСВ. Цей показник підраховує зараз Пенсійний фонд і власне остаточний коефіцієнт буде затверджений Кабміном, я думаю, десь через тиждень-два. І тоді ми дізнаємось, якою буде розмір індексації. В будь-якому випадку, розмір індексації буде визначатись двозначними цифрами.

Нагадаємо! Зазвичай українцям підвищували пенсії двічі на рік, окрім індексації. Це було передбачено бюджетом. Однак цьогоріч у бюджет депутати не заклали підвищення прожиткового мінімуму, а відповідно й пенсій, котрі до нього прив'язані. Кого стосуватиметься індексація У ПФУ раніше зазначали, що у 2023 році однозначно відбудеться індексація для тих, хто отримує пенсію страхову: це пенсії за віком,

з інвалідності,

у зв'язку з втратою годувальника,

за вислугою років. Також індексація стосуватиметься пенсій військовим та чорнобильців, які мають інвалідність і є учасниками ліквідації аварії на ЧАЕС, оскільки мінімальний розмір цих виплат залежить від середньої заробітної плати за попередній рік. Зверніть увагу! Гетманцев підкреслив, що індексація стосуватиметься всіх категорій пенсіонерів, "минулого року пенсія індексувалась, попри війну, для 10,7 мільйона пенсіонерів".

Хто має право на пенсію

В України право на пенсійні виплати мають ті українці, які накопичили достатній розмір страхового стажу. З 2023 року мінімальний розмір складає 30 років для тих кому виповнилось 60 років.

Під страховим стажем мається на увазі період роботи працівника, протягом якого він або його роботодавець сплачував страховий внесок. Мінімальний внесок становить 22% від мінімальної заробітної плати.

Зверніть увагу! У зв'язку з повномасштабною війною в Україні з 1 березня 2022 року уряд дозволив ФОПам не сплачувати ЄСВ, однак у такому разі страховий стаж не нараховуватиметься.

Чи можуть позбавити пенсії через виїзд за кордон чи на окуповану територію

7 лютого стало відомо про зміни до закону згідно з яким Пенсійному фонду надаватимуть інформацію про виїзд громадян за кордон або про їх перебування в окупації. Данило Гетманцев пояснив, що нікого не позбавлятимуть від виплат чи можливості їх отримувати, однак це може вплинути на розмір пенсії. Причина пояснюється скоріш бажанням уряду розуміти реальну картину та забезпечити соціальну справедливість, зі слів нардепа.

Так нардеп резюмує, що вже від 8 до 9 мільйонів українців наразі перебувають за кордоном через війну. Переважна більшість з них – жінки з дітьми та пенсіонери, враховуючи мобілізацію. Тож зазначає, що може бути дві зовсім різних ситуації.

Багато держав запровадило різноманітні програми підтримки й може бути так, що в одній сім'ї доросла жінка змогла знайти роботу чи запустити бізнес, отримує соціальні допомоги і в Україні, і від держави перебування. І батьки її отримують двоканальну підтримку, а також подушку безпеки у вигляді заощаджень,

– розповідає він.

Разом з тим може виникнути ситуація, коли тікаючи від війни, люди фізично не встигли оформити пенсію чи соціальну виплату, втратили необхідні документи, не мають допомоги ані від України, ані від держави, де перебувають. Таким чином не мають жодних доходів.

Тому тут нардеп вважає, що потрібно у такий спосіб забезпечити соціальну справедливість, а для цього потрібно вести відповідний облік й розуміти де перебуває пенсіонер. Теж саме стосується громадян які залишились на тимчасово окупованих територіях, або через різні обставини повернулись на них.

Жодна соціальна виплата, жодне соціальне зобов'язання держави не знімається. І саме по собі перебування десь не є підставою для того, аби вони знімалися. Але іноді вони можуть вплинути на розмір цього соціального зобов'язання й іноді може бути перерахунок як в бік збільшення, так і зменшення,

– додає Гетманцев.

Як оформити пенсію за кордоном

Якщо ви були вимушені виїхати за кордон, однак маєте достатньо накопиченого страхового стажу та вам вже виповнилось 60 років, то можете спробувати оформити пенсію онлайн через сайт ПФУ.

Щоб оформити онлайн пенсію, потрібно зайти на сайт сайті ПФУ, натиснувши тут, та вибрати вкладку "Заява про призначення пенсії", ознайомитись з інформацію на екрані та перейти за посиланням "Вхід", увійшовши до особистого кабінету. Щоб увійти до особистого кабінету, можна скористатись кваліфікованим електронним підписом (КЕП), після чого виконати такі кроки:

У розділі "Щодо пенсійного забезпечення" оберіть вкладку "Заява на призначення пенсії". Погодьтеся на дистанційне інформування, обравши спосіб отримання повідомлень про обробку заяви. Далі оберіть "Продовжити" та вид пенсії, наприклад, "Пенсія за віком";

Заповніть анкету та надайте згоду на передачу та обробку своїх персональних даних;

Прикріпіть скан-копії документів, перелік яких буде наведений перед формуванням заяви.

Після цих етапів на екрані з'явиться повна форма заяви про призначення пенсії. У разі потреби внесені до заяви дані можна відредагувати. Завершення всіх операцій – заява підписується за допомогою КЕП та відправляється до ПФУ натисканням кнопки "Підписати та відправити до ПФУ".