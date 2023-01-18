Як перевірити розмір пенсії
Насамперед зауважимо, що переглянути дані ви зможете лише у вебверсії Дії. У додатку на смартфоні цього зробити не вдасться.
До теми Додаткові виплати пенсіонерам у 2023 році: хто може розраховувати на надбавки
- Зайдіть у свій кабінет та оберіть розділ Послуги;
- Натисніть Пенсії, пільги та допомога та оберіть потрібну вам функцію: Довідка про доходи пенсіонера, Призначення пенсії, Перерахунок пенсії, Довідка ОК-5, Довідка ОК-7 та інше.
- Довідка ОК-5 потрібна для того, щоб дізнатися інформацію про суми заробітку для нарахування пенсії, страхового стажу, сплати страхових внесків.
- Довідка ОК-7 — відомості про суми заробітної плати, з якої сплачується ЄСВ та страховий стаж за період із 2011 року. В основному використовується для визначення страхового стажу для розрахунку сум лікарняних, нарахування допомоги з безробіття тощо.
На скільки підвищать пенсії у 2023 році
Українцям перерахують пенсії навесні цього року. Пенсіонери, що отримують суму у 6 250 гривень, можуть отримати додаткові 1 500 гривень.
Якщо ж розрахунковий розмір пенсії становитиме менше, ніж мінімальна пенсія, індексація не пройде. Проте, якщо він буде все ж близький до фактичного, підвищення буде близько 24%.
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Чи можна оформити пенсію дистанційно
- Скористайтеся вебпорталом електронних послуг на сайті Пенсійного фонду;
- Виберіть вкладку "Заява про призначення пенсії";
- Ознайомтесь з інформацію на екрані та перейдіть за посиланням "Вхід";
- Після входу оберіть розділ "Щодо пенсійного забезпечення", а згодом вкладку "Заява на призначення пенсії";
- Погодьтеся на дистанційне інформування, обравши спосіб отримання повідомлень про обробку заяви;
- Натисніть "Продовжити" та оберіть вид пенсії, наприклад, "Пенсія за віком";
- Заповніть анкету та надайте згоду на передачу та обробку своїх персональних даних;
- Прикріпіть скан-копії документів, перелік яких буде наведений перед формуванням заяви.