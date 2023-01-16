Як заявляли раніше, на весні 2023 року пенсіонери отримають надбавки до пенсій. І хоч точну цифру індексації ще не озвучували, та з урахуванням рівня інфляції та розміру зростання зарплат, пенсії можуть збільшити приблизно на 24%.

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Нагадуємо, що у 2023 році пенсіонери від 70 років мають право на додаткові виплати. Розмір виплат коливатиметься від 300 до майже 600 гривень на місяць.

Скільки отримають пенсіонери

Відповідно до розміру індексації у 24%, перерахунок становитиме 1 500 гривень. Але варто пам'ятати, що якщо розрахунковий розмір пенсії менший за мінімальну пенсію, індексація його може не торкнутися.

Проте, якщо він все ж близький до фактичного, підвищення буде близько 24%.

Важливо, згідно з формулою, половину зростання зарплат за минулі три роки додають до половини від рівня інфляції. Половина суми цих показників складає 24%.

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Які суми отримують пенсіонери