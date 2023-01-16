Как заявляли ранее, весной 2023 года пенсионеры получат надбавки к пенсиям. И хотя точная цифра индексации еще не была озвучена, но с учетом уровня инфляции и размера роста зарплат, пенсии могут увеличить примерно на 24%.
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Сколько получат пенсионеры
Согласно размеру индексации в 24%, перерасчет составит 1 500 гривен. Но стоит помнить, что если пенсионер получает значительно меньше минимальной пенсии, индексация его может не затронуть.
Однако если размер пенсии все же близок к фактическому, повышение будет около 24%.
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Какие суммы получают пенсионеры
- Одни из самых высоких пенсий получают всего 7,3% пенсионеров, то есть 776 328 человек. Их пенсия составляет 14 676 гривен.
- Пенсии в размере от 5 000 гривен до 10 000 гривен получают 2 040 330 человек. Это 19,1% от общего числа пенсионеров. Средний размер этих пенсий составляет 6 776 гривен.
- От 4 001 до 5 000 гривен – 1 218 845 человек или 11,4% пенсионеров. Выплаты составляют 4 457,97 гривны.
- От 3 001 до 4 000 гривен – 2 515 573 человека или 23,5%. Средний размер этих выплат составляет 3 470,22 гривны.
- Выплаты от 2 001 до 3 000 гривен – 4 067 577 человек, что составляет 38,1%. Размер пенсий составляет 2 443,60 гривны.
- 69 268 человек или 0,6% от пенсионеров получают пенсии до 2 000 гривен. Средний размер 1 209,22 гривны.