Как заявляли ранее, весной 2023 года пенсионеры получат надбавки к пенсиям. И хотя точная цифра индексации еще не была озвучена, но с учетом уровня инфляции и размера роста зарплат, пенсии могут увеличить примерно на 24%.

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Напоминаем, что в 2023 году пенсионеры от 70 лет имеют право на дополнительные выплаты. Размер выплат будет колебаться от 300 до 600 гривен в месяц.

Сколько получат пенсионеры

Согласно размеру индексации в 24%, перерасчет составит 1 500 гривен. Но стоит помнить, что если пенсионер получает значительно меньше минимальной пенсии, индексация его может не затронуть.

Однако если размер пенсии все же близок к фактическому, повышение будет около 24%.

Важно, согласно формуле, половину роста зарплат за прошедшие три года прибавляют к половине уровня инфляции. Половина суммы этих показателей составляет 24%.

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Какие суммы получают пенсионеры