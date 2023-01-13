Доплата за возраст

Согласно постановлением Кабмина №849, пенсионеры от 70 лет имеют право на дополнительные выплаты к пенсии Размер выплат будет колебаться от 300 до 600 гривен в месяц и был недавно проиндексирован.

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Лица, которые достигли 80-летнего возраста и более , могут рассчитывать на ежемесячную компенсационную выплату в размере до 579 гривен.

, могут рассчитывать на ежемесячную компенсационную выплату в размере до 579 гривен. Пенсионеры, которым исполнилось от 75 до 80 лет – прибавку до 456 гривен в месяц.

– прибавку до 456 гривен в месяц. Пенсионеры 70-летнего возраста получают 300 гривен доплаты, эта сумма будет индексироваться в 2023 году.

Дополнительные начисления за сверхурочный стаж

Если у вас сверхурочный стаж, то вы можете рассчитывать дополнительно на 1% от пенсии за каждый полный год работы. Сверхурочным стажем для тех, кто вышел на пенсию до 1 октября 2022 года считается более 20 лет для женщин и 25 для мужчин.

Для вышедших на пенсию после 2011 года сверхнормативным считается стаж более 30 лет для женщин и 35 для мужчин.

Обратите внимание! Пенсионеры старше 35 лет сверхнормативного стажа могут получать 35% доплаты. Этот процент рассчитывается не от всей суммы пенсии, а максимум от прожиточного минимума (2 093 гривен).

Прибавка за содержание детей

Кроме выше упомянутых надбавок к пенсии можно еще рассчитывать на доплату за содержание ребенка до 18 лет. Однако при условии, что пенсионер не работает. Размер доплаты составляет 150 гривен и продлится до достижения ребенком совершеннолетия, то есть 18 лет.

Чтобы получить такую надбавку, необходимо обратиться с заявлением в ПФУ по месту получения пенсии и предоставить следующие документы: