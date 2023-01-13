Доплата за возраст
Согласно постановлением Кабмина №849, пенсионеры от 70 лет имеют право на дополнительные выплаты к пенсии Размер выплат будет колебаться от 300 до 600 гривен в месяц и был недавно проиндексирован.
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- Лица, которые достигли 80-летнего возраста и более, могут рассчитывать на ежемесячную компенсационную выплату в размере до 579 гривен.
- Пенсионеры, которым исполнилось от 75 до 80 лет – прибавку до 456 гривен в месяц.
- Пенсионеры 70-летнего возраста получают 300 гривен доплаты, эта сумма будет индексироваться в 2023 году.
Дополнительные начисления за сверхурочный стаж
Если у вас сверхурочный стаж, то вы можете рассчитывать дополнительно на 1% от пенсии за каждый полный год работы. Сверхурочным стажем для тех, кто вышел на пенсию до 1 октября 2022 года считается более 20 лет для женщин и 25 для мужчин.
Для вышедших на пенсию после 2011 года сверхнормативным считается стаж более 30 лет для женщин и 35 для мужчин.
Прибавка за содержание детей
Кроме выше упомянутых надбавок к пенсии можно еще рассчитывать на доплату за содержание ребенка до 18 лет. Однако при условии, что пенсионер не работает. Размер доплаты составляет 150 гривен и продлится до достижения ребенком совершеннолетия, то есть 18 лет.
Чтобы получить такую надбавку, необходимо обратиться с заявлением в ПФУ по месту получения пенсии и предоставить следующие документы:
- паспорт;
- документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- трудовую книжку пенсионера;
- свидетельство о рождении ребенка, находящегося на содержании пенсионера;
- справки уполномоченных органов с места жительства о содержании или совместном проживании с заявителем.