Кто может получить помощь

Помощь по Всемирной продовольственной программе от ООН предусмотрена для переселенцев, зарегистрировавших справку ВПЛ. Дело в том, что самостоятельно податься на программу невозможно, ведь списки формирует Минсоцполитики на основе данных из Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах.

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К слову, согласно данным Мининтеграции, Всемирная продовольственная программа ООН с начала полномасштабного вторжения России предоставила Украине 137 тысяч тонн продовольствия и более 370 миллионов долларов финансовой помощи.

Сумма зависит от количества членов семьи

Один человек в семье – 2 200 гривен.

Два человека в семье – 4 400 гривен.

Три человека в семье – 6 660 гривен.

Четыре человека в семье – 8 800 гривен.

Пять и более человек – 11 100 гривен.

Обратите внимание! Сейчас возможно максимум получить 6 660 гривен на семью.

Как получить помощь от ООН

Чтобы оформить финансовую помощь, вам нужно будет зарегистрироваться, указав:

номер телефона,

имя и фамилию,

идентификационный код (номер карты налогоплательщика).

Самый легкий способ сделать это – позвонить на горячую линию программы 0 800 600 122.

После успешной регистрации оператором, на ваш номер телефона поступит SMS-сообщение с кодом банковского перевода от Western Union (система денежных переводов наличными).

Забрать перевод от ООН наличными можно в:

партнерских банках (ближайшие можно найти по этой ссылке);

в отделениях Новой почты и Укрпочты.

Как снять наличные

Для того чтобы снять наличные деньги вы должны иметь с собой любой документ, удостоверяющий вашу личность.

Однако если вы являетесь клиентом ПриватБанка, А-Банка или Ощадбанка, вы также можете осуществить онлайн-перевод на свой банковский счет. Подробную инструкцию перевода смотрите здесь.

Важно! Если вам меньше 18 лет и у вас нет официального опекуна, то для получения выплаты от ООН необходимо обратиться в любое отделение партнерского банка программы, где вам предоставят полноценную консультацию по оформлению.