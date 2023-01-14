Кто может получить помощь
Помощь по Всемирной продовольственной программе от ООН предусмотрена для переселенцев, зарегистрировавших справку ВПЛ. Дело в том, что самостоятельно податься на программу невозможно, ведь списки формирует Минсоцполитики на основе данных из Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах.
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К слову, согласно данным Мининтеграции, Всемирная продовольственная программа ООН с начала полномасштабного вторжения России предоставила Украине 137 тысяч тонн продовольствия и более 370 миллионов долларов финансовой помощи.
Сумма зависит от количества членов семьи
- Один человек в семье – 2 200 гривен.
- Два человека в семье – 4 400 гривен.
- Три человека в семье – 6 660 гривен.
- Четыре человека в семье – 8 800 гривен.
- Пять и более человек – 11 100 гривен.
Как получить помощь от ООН
Чтобы оформить финансовую помощь, вам нужно будет зарегистрироваться, указав:
- номер телефона,
- имя и фамилию,
- идентификационный код (номер карты налогоплательщика).
После успешной регистрации оператором, на ваш номер телефона поступит SMS-сообщение с кодом банковского перевода от Western Union (система денежных переводов наличными).
Забрать перевод от ООН наличными можно в:
- партнерских банках (ближайшие можно найти по этой ссылке);
- в отделениях Новой почты и Укрпочты.
Как снять наличные
Для того чтобы снять наличные деньги вы должны иметь с собой любой документ, удостоверяющий вашу личность.
Однако если вы являетесь клиентом ПриватБанка, А-Банка или Ощадбанка, вы также можете осуществить онлайн-перевод на свой банковский счет. Подробную инструкцию перевода смотрите здесь.