Хто може отримати допомогу
Допомога за Всесвітньою продовольчою програмою від ООН передбачена для переселенців, які зареєстрували довідку ВПО. Річ у тім, що самостійно податись на програму неможливо, адже списки формує Мінсоцполітики на основі даних із Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб
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До слова, згідно з даними Мінінтеграції, Всесвітня продовольча програма ООН від початку повномасштабного вторгнення Росії надала Україні 137 тисяч тонн продовольства та понад 370 мільйонів доларів фінансової допомоги.
Сума залежить від кількості членів у родині
- Одна особа в родині – 2 200 гривень.
- Дві особи в родині – 4 400 гривень.
- Три особи в родині – 6 660 гривень.
- Чотири особи в родині – 8 800 гривень.
- П'ять та більше осіб – 11 100 гривень.
Як отримати допомогу від ООН
Щоб оформити фінансову допомогу вам треба буде зареєструватися, вказавши:
- номер телефону,
- ім’я та прізвище,
- ідентифікаційний код (номер картки платника податків).
Після успішної реєстрації оператором, на ваш номер телефону надійде sms-повідомлення з кодом банківського переказу від Western Union (система грошових переказів готівкою).
Забрати переказ від ООН готівкою можна в:
- партнерських банках (найближчі можете знайти за цим покликанням);
- у відділеннях Нової пошти та Укрпошти.
Як зняти готівку
Для того, щоб зняти готівку ви повинні мати із собою будь-який документ, що засвідчує вашу особу.
Однак якщо ви є клієнтом Приватбанку, А-Банку або Ощадбанку ви також можете здійснити онлайн-переказ на свій банківський рахунок. Детальну інструкцію переведення переказу дивіться тут.