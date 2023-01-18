Ембарго на нафтопродукти буде більш суттєвим

З 5 грудня 2022 року діє ембарго на російську нафту країн G7, США та Австралії, а з 5 лютого запрацюють санкційні обмеження ЄС ще й на нафтопродукти.

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Видання Reuters, посилаючись на російського високопосадовця, зазначає, що ембарго ЄС на нафтопродукти з Росії може вдарити по економіці країни сильніше, ніж нафтові обмеження. Тож у країні-агресорці прогнозують зменшення обсягів перероблення нафти на 15% через санкції.

Зверніть увагу! У 2022 році виробництво нафтопродуктів у Росії збільшилось майже на 3% до 272 мільйонів тонн, але у 2023 році, за офіційними прогнозами, очікується навпаки падіння до 230 мільйонів тонн.

Чому у Росії переймають через обмеження на нафтопродукти

Річ утому, що в Росії недостатньо потужностей для зберігання нафтопродуктів, тому частина нафти, з якої вони виготовляються зараз, піде на експорт в сирому вигляді.

Також набагато простіше транспортувати нафту, ніж нафтопродукти, адже для цього не потрібні маленькі танкери. Ба більше нафту можна возити у віддалені регіони Азії та Америки, а от з нафтопродуктами так не вийде. Для збуту нафтопродуктів Росії потрібні ринки поблизу.

Ми вважаємо, що ембарго на нафтопродукти може виявитися більш суттєвим, ніж ембарго на нафту, з огляду на те, що експорт енної кількості нафтопродуктів набагато складніший з погляду логістики, ніж експорт еквівалентної кількості нафти,

– аналітик московської брокерської компанії Рон Сміт.

Він додав, що його агенція виходить з того, що два ембарго разом скоротять видобування російської нафти та загальний обсяг експорту, можливо, на 1 мільйон барелів на добу до кінця першого кварталу 2023 року.