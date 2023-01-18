Эмбарго на нефтепродукты будет более существенным

С 5 декабря 2022 года действует эмбарго на российскую нефть стран G7, США и Австралии, а с 5 февраля заработают санкционные ограничения ЕС еще и на нефтепродукты.

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Издание Reuters, ссылаясь на российского чиновника, отмечает, что эмбарго ЕС на нефтепродукты из России может ударить по экономике страны сильнее, чем нефтяные ограничения. Поэтому в стране-агрессоре прогнозируют уменьшение объемов переработки нефти на 15% из-за санкций.

Обратите внимание! В 2022 году производство нефтепродуктов в России увеличилось почти на 3% до 272 миллиона тонн, но в 2023 году, по официальным прогнозам, ожидается наоборот падение до 230 миллионов тонн.

Почему в России перенимают из-за ограничений на нефтепродукты

Дело в том, что в России недостаточно мощностей для хранения нефтепродуктов, поэтому часть нефти, из которой они производятся сейчас, пойдет на экспорт в сыром виде.

Также гораздо проще транспортировать нефть, чем нефтепродукты, ведь для этого не требуются маленькие танкеры. Более нефть можно возить в отдаленные регионы Азии и Америки, а вот с нефтепродуктами так не получится. Для сбыта нефтепродуктов России нужны рынки поблизости.

Мы считаем, что эмбарго на нефтепродукты может оказаться более существенным, чем эмбарго на нефть, учитывая, что экспорт энного количества нефтепродуктов гораздо сложнее с точки зрения логистики, чем экспорт эквивалентного количества нефти.

– аналитик московской брокерской компании Рон Смит.

Он добавил, что его агентство исходит из того, что два эмбарго сократят добычу российской нефти и общий объем экспорта, возможно, на 1 миллион баррелей в сутки до конца первого квартала 2023 года.