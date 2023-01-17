Росії вдалося збільшити експорт нафти, але є нюанс

За даними Bloomberg, Росія збільшила експорт сирої нафти на 876 тисяч барелів, тобто на 30% – до 3,8 мільйона барелів на добу. Але таких цифр вдалося досягнути шляхом збільшення знижки на свою продукцію.

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Відтак, середня ціна з середини грудня по середину січня складала 46,82 долара за барель. Лише у червні середня ціна становила 80 доларів за барель.

Зверніть увагу, за даними незалежного цінового агентства Argus, у січні російська марка нафти Urals торгувалася на рівні близько 38 доларів за барель.

Отже, якщо порахувати ще собівартість видобутку одного бареля нафти у Росії, який складає від 20 до 25 доларів, на інвестиції, соціальні виплати та війну в Україні майже не залишається грошей.



Верхній графік – динаміка експорту нафти з Росії танкерами, нижній – динаміка доходів Росії від експорту сирої нафти / Інфографіки Bloomberg

Чи буде заробляти Росія з видобутку нафти

Якщо у червні уряд країни-агресорки отримував 55 доларів за тонну нафти, у листопаді сума скоротилася до 45 доларів, то вже після запровадження граничної ціни 5 грудня – вона впала до рекордно низьких 16,7 долара.

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Нагадуємо, що 45 доларів за барель – це критична ціна для Росії, адже в бюджеті Кремля ціна розрахована на 70 доларів за барель.

Крім того, через шалену знижку нафти марки Urals у 35 доларів за барель експортне мито на січень встановлено у розмірі 12,8 долара за тонну.



Дані російського Мінфіну про розмір експортного мита на нафту