Третя за величиною імпортерка нафти
За інформацією від Vortexa Ltd, Індія стала третьою за величиною імпортеркою сирої російської нафти в грудні 2022 року – в середньому 1,2 мільйона барелів на день. Це на 29% більше, ніж у листопаді.
Читайте також Китай допомагає Росії заробити більше на нафті
Індія скористалася можливістю закупівлі дешевої нафти, коли чимало інших країн відмовилися від неї після російського вторгнення в Україну.
Які причини різкого зростання закупівель
Різке зростання, ймовірно, є результатом поглиблення санкцій з боку G7 та Євросоюзу, включаючи обмеження ціни в 60 доларів за барель.
Росія, ймовірно, пропонувала свою нафту з привабливою знижкою індійським нафтопереробникам, які випередили Китай як найбільшого імпортера російської нафти,
— сказала Серена Хуанг, провідний аналітик Vortexa з Азії.
Крім Urals, Індія збільшила імпорт інших російських марок, таких як Arco, Sakhalin і Varandey.
Єдиний мінус у тому, що Індія, задовольняючи понад 85% свого попиту на нафту шляхом імпорту, стає вразливою до нестабільності цін. Державні нафтопереробні підприємства, яким індійський уряд не дозволяв підвищувати ціни на дизельне пальне та бензин з травня, все більше віддають перевагу дешевшому російському імпорту.
Яка ціна російської нафти у січні
За даними незалежного цінового агентства Argus, у січні російська марка нафти Urals торгувалася на рівні близько 38 доларів за барель.
До теми Пальне дешевшає: на якій АЗС найвигідніше можна заправитись
До слова, Urals 6 січня продавалася за 37,80 долара за барель у порту Приморськ. При цьому того ж дня світовий стандарт Brent коштував 78,57 долара за барель.