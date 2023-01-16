Пальне подешевшало
Більшість АЗС за тиждень, з 13 по 16 січня, знизили ціну пального. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95".
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Де пальне подешевшало найбільше
- У мережах ОККО і WOG бензин марки А-95 здешевшав на 1 гривню, до 51 гривні.
- Вартість бензинів А-95 з покращеними показниками якості й дизпальне у цих мережах також знизилась на 1 гривню, до 53 гривні за літр і 54 гривні за літр відповідно.
- Від 16 копійок до 1 гривні ціни на пальне знизили BVS, "БРСМ-Нафта", Shell, Mango.
Найвигіднішу ціну пального пропонує компанія Авантаж 7, де бензин А-95 коштує 47,50 гривні за літр, а дизель – 52 гривні.
Також зауважимо, що ціна пального протягом 2022 року зросла на майже 70%, згідно з даними Держстату. Це сталось через:
- підвищеним попитом на енергоносії з боку населення та бізнесу внаслідок необхідності автономної генерації електроенергії в умовах її дефіциту,
- труднощами з постачанням пального.