Курс валют в банках

По данным "Минфина", 30 августа покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 37,5 гривны (-20 копеек против 29 августа), а продажа – 38,2 гривны (-20 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 40,7 гривны (-26 копеек), а продают в среднем по 41,6 гривны (-20 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,52 гривны (+15 копеек), а продажа – 38,07 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.

(+15 копеек), а продажа – (+7 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,68 гривны (-12 копеек), а продажа – 41,63 гривны (+17 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,80 гривны (-1 гривна), а продажа – 38 гривен (-15 копеек).

(-1 гривна), а продажа – (-15 копеек). Евро покупают за 41,06 гривны (+6 копеек), а продают за 41,4 гривны (-10 копеек).

Как повлияет смягчение валютных ограничений на курс

Во время разговора с 24 Каналом экономист Ярослав Жалило рассказал, что смягчение Нацбанком ограничений позволяет перевести часть тех операций, которые были вытеснены на наличный рынок, на безналичные деньги.

Важно! НБУ еще в начале полномасштабного вторжения запретил банкам продавать безналичную валюту населению.

Но 28 августа на сайте регулятора сообщили об определенных смягчениях ограничений в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам.

Ярослав Жалило Экономист, заместитель директора Национального института стратегических исследований. Можно сказать, что это разгрузка части наличного рынка, а значит, потенциально меньшая волатильность. То есть, меньший размер колебаний курса на налично-валютном рынке. И возможно даже определенное укрепление гривны на наличном рынке.

WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.