Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 30 августа покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 37,5 гривны (-20 копеек против 29 августа), а продажа – 38,2 гривны (-20 копеек).
Читайте также Новые налоги, неизменные пенсии и субсидии, которые могут возрасти: кого коснутся изменения в сентябре
- Наличное евро банки покупают за 40,7 гривны (-26 копеек), а продают в среднем по 41,6 гривны (-20 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,52 гривны (+15 копеек), а продажа – 38,07 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,68 гривны (-12 копеек), а продажа – 41,63 гривны (+17 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,80 гривны (-1 гривна), а продажа – 38 гривен (-15 копеек).
- Евро покупают за 41,06 гривны (+6 копеек), а продают за 41,4 гривны (-10 копеек).
Как повлияет смягчение валютных ограничений на курс
Во время разговора с 24 Каналом экономист Ярослав Жалило рассказал, что смягчение Нацбанком ограничений позволяет перевести часть тех операций, которые были вытеснены на наличный рынок, на безналичные деньги.
Но 28 августа на сайте регулятора сообщили об определенных смягчениях ограничений в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам.
Можно сказать, что это разгрузка части наличного рынка, а значит, потенциально меньшая волатильность. То есть, меньший размер колебаний курса на налично-валютном рынке. И возможно даже определенное укрепление гривны на наличном рынке.