Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 29 серпня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому 37,70 гривні (-15 копійок проти 28 серпня), а продаж – 38,4 гривні (-20 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 40,96 гривні (-14 копійок), а продають в середньому за 41,8 гривні (-20 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,7 гривні (+6 копійок), а продаж – 38,2 гривні (-2 копійки), за даними finance.ua.

(+6 копійок), а продаж – (-2 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,71 гривні (-42 копійки), а продаж – 41,74 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,80 гривні (-36 копійок), а продаж – 38,15 гривні (-23 копійки).

(-36 копійок), а продаж – (-23 копійки). Євро купують за 41 гривню (-47 копійок), а продають за 41,5 гривні (-33 копійки).

Яким буде курс

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що ріст курсу готівкового долара спричинив зростання популярності купівлі валюти. Крім того, з розміщенням її на тримісячному депозиті.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Зважаючи на значну нервовість ситуації на валютному ринку та наближення перехідної дати, цього тижня на валютному ринку зберігатиметься підвищена волатильність.

За її прогнозами, цього тижня курс на готівковому ринку може коливатися в широкому діапазоні 37,8 – 38,6 гривні.

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